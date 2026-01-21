Non stanno vivendo un periodo esattamente felice Lecce e Lazio, avversarie nel sabato sera della ventiduesima giornata di Serie A.

I salentini sono scivolati fino al terz'ultimo posto in zona retrocessione, complici le ultime quattro sconfitte consecutive; biancocelesti lontani dalla zona europea e reduci dalla brutta battuta d'arresto contro il Como all'Olimpico.

Di seguito tutte le info su come seguire Lecce-Lazio in diretta tv e streaming.

Come guardare Lecce-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lecce-Lazio sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv e non solo: anche device portatili, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La sfida del 'Via del Mare' sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming disponibile su Sky Go e su NOW, in quest'ultimo caso acquistando il 'Pass Sport'.

Come guardare Lecce-Lazio all'estero con una VPN

A che ora c'è Lecce-Lazio?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Juventus con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn, Sky e NOW. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Lazio si gioca sabato 24 gennaio 2026 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Lecce

Di Francesco ha a disposizione Veiga dopo la squalifica ma deve ancora fare a meno di Gaspar per lo stesso motivo: Siebert in coppia con Tiago Gabriel. Gandelman può giocare di nuovo dal primo minuto, anche se Maleh spera nel sorpasso.

Notizie sulla Lazio

Emergenza in mediana per Sarri: Cataldi squalificato, Basic e Vecino non sono al meglio. Rovella verso il ritorno in cabina di regia, con Belahyane e Taylor mezzali. Noslin può tornare titolare a discapito di Ratkov.

Probabili formazioni Lecce-Lazio



LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

