Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoLazio
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Lecce-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecce-Lazio è il match del sabato sera del 22° turno di Serie A: canale, orario e dove vederlo in diretta tv e streaming.

Non stanno vivendo un periodo esattamente felice Lecce e Lazio, avversarie nel sabato sera della ventiduesima giornata di Serie A.

I salentini sono scivolati fino al terz'ultimo posto in zona retrocessione, complici le ultime quattro sconfitte consecutive; biancocelesti lontani dalla zona europea e reduci dalla brutta battuta d'arresto contro il Como all'Olimpico.

Di seguito tutte le info su come seguire Lecce-Lazio in diretta tv e streaming.

Come guardare Lecce-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Lazio crest
Lazio
LAZ

Lecce-Lazio sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv e non solo: anche device portatili, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La sfida del 'Via del Mare' sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming disponibile su Sky Go e su NOW, in quest'ultimo caso acquistando il 'Pass Sport'.

Come guardare Lecce-Lazio all'estero con una VPN 

A che ora c'è Lecce-Lazio?

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Lazio si gioca sabato 24 gennaio 2026 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Lazio

LecceHome team crest

4-3-3

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
30
W. Falcone
25
A. Gallo
3
C. Ndaba
44
Gabriel
5
J. Siebert
29
L. Coulibaly
20
Y. Ramadani
16
O. Gandelman
23
R. Sottil
9
N. Stulic
50
S. Pierotti
94
I. Provedel
3
L. Pellegrini
34
M. Gila
13
A. Romagnoli
77
A. Marusic
21
R. Belahyane
24
K. Taylor
6
N. Rovella
10
M. Zaccagni
22
M. Cancellieri
20
P. Ratkov

4-3-3

LAZAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Lecce

Di Francesco ha a disposizione Veiga dopo la squalifica ma deve ancora fare a meno di Gaspar per lo stesso motivo: Siebert in coppia con Tiago Gabriel. Gandelman può giocare di nuovo dal primo minuto, anche se Maleh spera nel sorpasso.

Notizie sulla Lazio

Emergenza in mediana per Sarri: Cataldi squalificato, Basic e Vecino non sono al meglio. Rovella verso il ritorno in cabina di regia, con Belahyane e Taylor mezzali. Noslin può tornare titolare a discapito di Ratkov.


Probabili formazioni Lecce-Lazio

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Forma: le ultime partite

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra Lecce e Lazio

LEC

Ultime 5 partite

LAZ

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica di Lecce e Lazio

0