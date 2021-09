Si gioca il derby della Capitale nella 6ª giornata di Serie A: le informazioni su dove vederla in tv e streaming.

Domenica speciale all'Olimpico dove si gioca il derby della Capitale traUna sfida che potrebbe dire tanto sulle ambizioni di entrambe le squadre.

La Roma di Mourinho arriva all'appuntamento con 12 punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato.

Cammino meno facile per la Lazio che, dopo un ottimo avvio, si è un po' persa conquistando appena due punti tra Milan, Cagliari e Torino.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ROMA

Lazio e Roma si sfideranno nel derby all'Olimpico domenica 26 settembre. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.00.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E STREAMING

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma sarà trasmesso in diretta tv da DAZN. Per assistere alla gara servirà di essere muniti di una moderna smart tv, ma anche collegare console di gioco come Xbox e PlayStation oppure dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast a una tv non di ultima generazione.

La sfida sarà visibile anche in diretta streaming, semplicemente collegandosi al sito di DAZN da pc oppure scaricando l'app dai sistemi iOs o Android su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del derby Lazio-Roma su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-ROMA

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.