Il campionato si avvia al rush finale e la 27esima giornata mette contro Lazio e Napoli nella sfida che chiude la domenica di Serie A, chiaramente in attesa del Monday Night.

All'Olimpico arrivano due squadre reduci da due pareggi esterni. La Lazio è stata fermata sull'1-1 dall'Udinese alla Dacia Arena, mentre il Napoli ha agguantato un punto che la tiene agganciata alle zone nobili di classifica in casa del Cagliari.

Entrambe le squadre sono tra l’altro chiamate a somatizzare le rispettive eliminazioni patite in Europa League. Ai capitolini non è bastato il 2-2 interno in rimonta contro il Porto per proseguire la sua avventura europea, mentre i partenopei sono stati sconfitti 4-2 dal Barcellona tra le mura amiche del Diego Armando Maradona.

L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso 28 novembre e quindi al match valido per l’undicesimo turno di campionato. In quella occasione ad imporsi è stato il Napoli con un netto 4-0 firmato da Zielinski, Mertens (doppietta per l’attaccante belga) e Fabian Ruiz.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-NAPOLI

La sfida tra Lazio e Napoli è in programma per domenica 27 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il match tra Lazio e Napoli verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Agli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibile o collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox. Infine, si può ricorrere a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Tramite DAZN sarà possibile assistere alla sfida dell'Olimpico anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di DAZN se si accede tramite pc o notebook. Servirà, invece, scaricare la relativa app se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Lazio-Napoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Pochi dubbi sui moduli per quanto riguarda i due allenatori. Sarri ripropone il suo 4-3-3 con Strakosha che sembra aver ripreso la titolarità della porta e la linea difensiva con Marusic, Luiz Felipe, Patric e Hysaj. Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiscono insieme a Cataldi in mediana, mentre davanti trova spazio il tridente Pedro, Zaccagni e Immobile.

Spalletti torna al 4-2-3-1 dopo l'esperimento della difesa a tre. Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui compongono la linea arretrata davanti a Ospina, con Demme e Fabian Ruiz chiamati a completare il duo di mediana. Politano-Zielinski-Insigne è il trio alle spalle di Osimhen unica punta. Quest’ultimo è uscito malconcio dalla sfida contro il Barcellona, ma dovrebbe stringere i denti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.