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Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoMilan
Guarda su DAZN
Simone Giromini

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Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Lazio e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Milan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming.

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Lazio-Milan: sabato 12 settembre ore 18

Lazio e Milan si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma in una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I biancocelesti guidano la classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, mentre i rossoneri cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Gennaro Gattuso guida una Lazio che ha vinto tutte le prime partite di questo campionato, costruendo una delle partenze più solide del torneo. La squadra capitolina si presenta all'appuntamento con grande fiducia e il fattore campo dalla propria parte.

Dall'altra parte, Ruben Amorim sta ancora plasmando il suo Milan. I rossoneri hanno pareggiato con la Juventus nell'ultima giornata e cercano i tre punti per restare in scia alle prime della classe. Amorim ha già chiarito in conferenza stampa che la classifica non è la sua priorità in questo momento: vuole vedere miglioramenti nel gioco.

Il Milan torna a giocare in campionato prima di un impegno europeo: mercoledì i rossoneri debuttano in Europa League in casa contro il Benfica. Amorim dovrà quindi gestire le energie, ma ha confermato che Christian Pulisic sarà della partita all'Olimpico, dopo tre panchine consecutive a inizio stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Milan in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lazio - Milan

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicA. JashariA. JashariA. RabiotA. RabiotP. EstupinanP. EstupinanY. MusahY. MusahS. ChukwuezeS. ChukwuezeA. CisseA. CisseG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

In casa Lazio, Gattuso dovrà fare a meno di diversi elementi: Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi e Nicolo Rovella sono tutti indisponibili per infortunio. La probabile formazione biancoceleste prevede Mandas in porta, con Nuno Tavares, Romano Floriani Mussolini, Oliver Provstgaard e Danilho Doekhi in difesa; Kenneth Taylor, Davide Frattesi e Reda Belahyane a centrocampo; Zaccagni, Pinamonti e Isaksen nel tridente offensivo.

Il Milan di Amorim non registra infortuni o squalifiche al momento. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare Maignan tra i pali, con De Winter, Gila e Pavlovic nel reparto difensivo; Jashari e Musah in mezzo al campo con Estupinan e Chukwueze sugli esterni e Rabiot e Cissé a supporto di Ramos davanti.

Stato di forma

LAZ

LAZ - Forma

FRC
V1-2
MAN
S0-2
BOL
V0-1
GEN
V1-0
UDI
V1-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIL

MIL - Forma

CHE
S3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
D1-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Lazio arriva all'appuntamento con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A. I biancocelesti hanno battuto l'Udinese 2-1 nell'ultima uscita e in precedenza avevano superato il Genoa 1-0 e il Bologna 1-0 in trasferta. L'unica sconfitta in questo avvio di stagione è arrivata in Coppa Italia contro il Mantova (2-0).

Il Milan presenta un bilancio di due vittorie e un pareggio in questo avvio di campionato. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 con la Juventus nell'ultima giornata di campionato, dopo aver vinto 2-0 contro il Venezia e 2-1 a Torino nelle prime uscite.

Precedenti

Testa a testa

LazioPareggioMilan
3
1
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente diretto è del 15 marzo 2026, quando la Lazio si impose 1-0 sul Milan all'Olimpico in Serie A. Considerando le ultime cinque sfide tra le due squadre, la Lazio ha vinto tre volte, il Milan una volta, con un pareggio. Tra i precedenti figura anche un 1-0 per la Lazio in Coppa Italia nel dicembre 2025 e un 2-2 all'Olimpico nell'agosto 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
5
MilanMilanMIL
321052+37
D
V
V
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
S
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
V
S
11
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
12
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
14
LecceLecceLEC
310225-33
S
S
V
15
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
17
MonzaMonzaMON
301248-41
D
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
300327-50
S
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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