Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 12 set 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Milan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming.

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Lazio-Milan: sabato 12 settembre ore 18

Lazio e Milan si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma in una partita che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I biancocelesti guidano la classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, mentre i rossoneri cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Gennaro Gattuso guida una Lazio che ha vinto tutte le prime partite di questo campionato, costruendo una delle partenze più solide del torneo. La squadra capitolina si presenta all'appuntamento con grande fiducia e il fattore campo dalla propria parte.

Dall'altra parte, Ruben Amorim sta ancora plasmando il suo Milan. I rossoneri hanno pareggiato con la Juventus nell'ultima giornata e cercano i tre punti per restare in scia alle prime della classe. Amorim ha già chiarito in conferenza stampa che la classifica non è la sua priorità in questo momento: vuole vedere miglioramenti nel gioco.

Il Milan torna a giocare in campionato prima di un impegno europeo: mercoledì i rossoneri debuttano in Europa League in casa contro il Benfica. Amorim dovrà quindi gestire le energie, ma ha confermato che Christian Pulisic sarà della partita all'Olimpico, dopo tre panchine consecutive a inizio stagione.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Milan in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Lazio, Gattuso dovrà fare a meno di diversi elementi: Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi e Nicolo Rovella sono tutti indisponibili per infortunio. La probabile formazione biancoceleste prevede Mandas in porta, con Nuno Tavares, Romano Floriani Mussolini, Oliver Provstgaard e Danilho Doekhi in difesa; Kenneth Taylor, Davide Frattesi e Reda Belahyane a centrocampo; Zaccagni, Pinamonti e Isaksen nel tridente offensivo.

Il Milan di Amorim non registra infortuni o squalifiche al momento. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare Maignan tra i pali, con De Winter, Gila e Pavlovic nel reparto difensivo; Jashari e Musah in mezzo al campo con Estupinan e Chukwueze sugli esterni e Rabiot e Cissé a supporto di Ramos davanti.

Stato di forma

La Lazio arriva all'appuntamento con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A. I biancocelesti hanno battuto l'Udinese 2-1 nell'ultima uscita e in precedenza avevano superato il Genoa 1-0 e il Bologna 1-0 in trasferta. L'unica sconfitta in questo avvio di stagione è arrivata in Coppa Italia contro il Mantova (2-0).

Il Milan presenta un bilancio di due vittorie e un pareggio in questo avvio di campionato. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 con la Juventus nell'ultima giornata di campionato, dopo aver vinto 2-0 contro il Venezia e 2-1 a Torino nelle prime uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto è del 15 marzo 2026, quando la Lazio si impose 1-0 sul Milan all'Olimpico in Serie A. Considerando le ultime cinque sfide tra le due squadre, la Lazio ha vinto tre volte, il Milan una volta, con un pareggio. Tra i precedenti figura anche un 1-0 per la Lazio in Coppa Italia nel dicembre 2025 e un 2-2 all'Olimpico nell'agosto 2024.

Classifica













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