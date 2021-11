Archiviata la sosta dedicata alle Nazionali, torna il campionato di Serie A con il 13° turno di campionato che propone subito la sfida di cartello tra Lazio e Juventus.

I biancocelesti, reduci dal secco 3-0 casalingo contro la Salernitana, sono l'attuale quinta forza del campionato con 21 punti in classifica a -1 dal quarto posto occupato dall'Atalanta.

La Juve, invece, è tornata al successo battendo in casa la Fiorentina dopo aver incassato due ko di fila contro Sassuolo e Verona. Per la formazione di Massimiliano Allegri, la classifica recita ottavo posto, a quattro lunghezze dalla zona Champions e addirittura a -14 dalla vetta del torneo.

Tra i temi del match c'è il primo confronto da ex per Maurizio Sarri che sulla panchina bianconera ha vinto uno Scudetto nella stagione 2019-2020, nonché l'unica da tecnico zebrato.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus si giocherà sabato 20 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra biancocelesti e bianconeri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure, se non se ne dispone, collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Sempre attraverso DAZN sarà possibile la diretta streaming della gara dell'Olimpico: tramite pc o notebook si potrà accedere al portale e selezionare la partita. Se invece si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet sarà necessario scaricare l'app dedicata.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Lazio-Juventus a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-JUVENTUS

Emergenza sulla destra per Sarri costretto a fare a meno di Marusic (positivo al Covid) e Lazzari infortunato. Da valutare Immobile costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia. In attacco potrebbe toccare a Muriqi, sorretto da Felipe Anderson e Pedro. In mediana spazio ai soliti intoccabili Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto. In difesa si va verso Hysaj dirottato a destra con Radu a sinistra. Luiz Felipe e Acerbi coppia centrale chiamata a schermare la porta di Reina.

L'articolo prosegue qui sotto

Dybala è in dubbio: a far coppia con Morata potrebbe essere Chiesa, con McKennie più largo a centrocampo e Bentancur in coppia con Locatelli. In difesa difficile il reintegro di Chiellini, per cui al fianco di Bonucci giocherà de Ligt. Danilo e Alex Sandro i terzini, Szczesny in porta.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata. All. Allegri.