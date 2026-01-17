Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il programma della 21esima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Lazio e Como.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lazio-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Lazio e Como verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Lazio-Como in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Lazio-Como: ora di inizio
La gara fra Lazio e Lecce, valida per la 21esima giornata di Serie A Enilive si giocherà lunedì 19 gennaio, allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 20.45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Lazio
Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, si valuta il recupero di Basic, che potrebbe rientrare col Como. Zaccagni torna disponibile dopo la squalifica. Dia e Dele-Bashiru sono impegnati in Coppa d’Africa, ma potrebbero rientrare in anticipo e aggregarsi subito al gruppo.
Notizie sul Como
Dopo il goal in extremis, Baturina si candida per una maglia da titolare. Occhio a Nico Paz, entrato nella lista dei diffidati e a rischio squalifica.
Probabili formazioni Lazio-Como
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas