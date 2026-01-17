Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoComo
Michael Di Chiaro

Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Lazio e Como: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Il programma della 21esima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Lazio e Como.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lazio-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Lazio e Como verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Como crest
Como
COM

Per vedere Lazio-Como in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Como: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

La gara fra Lazio e Lecce, valida per la 21esima giornata di Serie A Enilive si giocherà lunedì 19 gennaio, allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Como

LazioHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCOM
94
I. Provedel
3
L. Pellegrini
77
A. Marusic
13
A. Romagnoli
34
M. Gila
24
K. Taylor
5
M. Vecino
32
D. Cataldi
22
M. Cancellieri
14
T. Noslin
18
G. Isaksen
1
J. Butez
18
A. Moreno
14
J. Ramon
77
I. Van Der Brempt
2
M. Kempf
20
M. Baturina
10
N. Paz
31
M. Vojvoda
23
M. Perrone
33
L. Da Cunha
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Lazio

Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, si valuta il recupero di Basic, che potrebbe rientrare col Como. Zaccagni torna disponibile dopo la squalifica. Dia e Dele-Bashiru sono impegnati in Coppa d’Africa, ma potrebbero rientrare in anticipo e aggregarsi subito al gruppo.


Notizie sul Como

Dopo il goal in extremis, Baturina si candida per una maglia da titolare. Occhio a Nico Paz, entrato nella lista dei diffidati e a rischio squalifica.


Probabili formazioni Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

COM

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

12

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

0