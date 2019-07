Dove vedere Juventus-Tottenham in tv e streaming

La Juventus di Sarri debutta nell'International Champions Cup contro il Tottenham: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La nuova di Sarri debutta a Singapore contro il in una gara valida per l'International Champions Cup 2019.

L'International Champions Cup è il più grande torneo estivo al mondo, è giunto alla sua sesta edizione e si gioca tra Nord America, Europa e Asia.

Oltre alla Juventus partecipano all'International Champions Cup altre tre squadre italiane: , e . Quest'ultima ha sostituito la .

Proprio l'Inter dell'ex Conte, peraltro, sarà la prossima avversaria della Juventus. La gara si giocherà a Nanchino, nella patria di Suning, il 24 luglio.

La Juventus di Sarri prima è però chiamata a superare l'esame Tottenham, squadra che l'anno scorso ha sfiorato il trionfo europeo perdendo la finale di contro il .

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-TOTTENHAM

Juventus-Tottenham, gara valida per l'International Champions Cup 2019, si gioca domenica 21 luglio alle ore 13.30 italiane presso il 'National Stadium' di Singapore.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

Juventus-Tottenham, come tutte le gare dei bianconeri nell'International Champions Cup 2019, verrà trasmessa in diretta, in chiaro ed in esclusiva da Sportitalia.

La gara sarà visibile anche in diretta tramite il sito di Sportitalia, ovvero www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TOTTENHAM

Juventus con De Ligt subito a guidare la difesa insieme a Bonucci (Chiellini è rimasto a per problemi al polpaccio): davanti a Szczesny, Cancelo e De Sciglio completeranno la linea a 4. Pjanic chiamato a dettare i tempi in mediana, ai suoi fianchi due tra Emre Can, Matuidi e Rabiot. Higuain e Mandzukic si contendono una maglia al centro dell'attacco, dove le certezze sembrano chiamarsi Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

Harry Kane si prende sulle spalle il Tottenham, coadiuvato nel tridente avanzato da Son e Lucas Moura. A Dele Alli il compito di agire tra centrocampo e trequarti, Winks sarà lo schermo a protezione di una retroguardia composta da Foyth, Alderweireld, Vertonghen e Walker-Peters.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Walker-Peters; Ndombele, Winks, Alli; Son, Kane, Lucas Moura.