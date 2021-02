Dove vedere Juventus-Spezia in tv e streaming

Anticipo del martedì della Juventus nel turno infrasettimanale: a Torino arriva lo Spezia. Tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

Dopo aver infranto il tabù all'andata, la Juventus ritrova lo Spezia. Prima della gara della sesta giornata, i bianconeri contro i liguri avevano un incredibile record di zero vittorie nella loro storia: nemmeno nell'anno di Serie B erano riusciti a vincere.

Nell'ultima giornata di quel campionato, anzi, i bianconeri persero in casa facendo infuriare anche Antonio Conte, allora tecnico dell'Arezzo. A distanza di 13 anni, le due squadre si sono ritrovate in Serie A e i bianconeri Conte ora lo inseguono in classifica.

Con un Cristiano Ronaldo tornato in forma, come dimostrato dai due goal contro il Crotone, i bianconeri sperano di accorciare ancora il gap sulla prima, in attesa che il recupero contro il Napoli allinei nuovamente le partite disputate tra le prime della classe.

Lo Spezia nelle ultime giornate è riuscito a mettere in grande difficoltà le squadre di alta classifica, come dimostrato nel 2-0 rifilato al Milan e nel sofferto 4-3 con cui la Roma ha dovuto piegare la squadra di Vincenzo Italiano.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SPEZIA

Juventus-Spezia si giocherà martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45. Sede della partita sarà l'Allianz Stadium di Torino. La gara è valida per la 25ª giornata di Serie A.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SPEZIA IN TV E STREAMING

Juventus-Spezia sarà visibile in diretta tv sui canali Sky. Nel dettaglio, il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno usufruire di Sky Go per poter vedere Juvntus-Spezia in diretta streaming. Basterà scaricare l'app su pc o notebook, tablet o smartphone, per poi far login e selezionare il canale. In alternativa chi non è in possesso di un abbonamento può usufruire di Now TV , procedendo all'acquisto di uno dei pacchetti proposti sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPEZIA

Pirlo ritrova Danilo a destra, con Demiral e De Ligt sempre al centro, più Frabotta a sinistra: possibile riposo per Alex Sandro. Bentancur può affiancare Rabiot a centrocampo, con Chiesa e Ramsey sulle corsie. In avanti è da valutare il possibile rientro di Morata, ancora alle prese con un'infezione virale: pronto ancora Kulusevski con Ronaldo.

Classico 4-3-3 per Italiano che ritrova Nzola in attacco, con Agudelo, Saponara, Saponara e Gyasi a giocarsi le altre due maglie. Estevez e Maggiore giostreranno in mediana con Ricci. Davanti a Provedel campo per Vignali e Bastoni larghi, con Terzi ed Erlic in mezzo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara.