Si gioca la semifinale d'andata di Europa League: la Juventus ospita il Siviglia. Dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Ancora due passi verso la finale. La Juventus sfida il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa League con l'obiettivo di ipotecare l'accesso alla gara decisiva, in programma il 31 maggio prossimo alla Puskas Arena di Budapest.

La Juventus troverà un avversario protagonista di una stagione mediocre in Liga (ha già cambiato per due volte l'allenatore, affidandosi a Sampaoli e Mendilibar dopo Lopetegui), ma terribilmente pericoloso in Europa League: negli ultimi 18 anni il Siviglia ha vinto la competizione addirittura sei volte, l'ultima nel 2020 grazie al 3-2 ottenuto contro l'Inter nella finale di Colonia.

Se la Juventus ha estromesso Nantes, Friburgo e Sporting per poter approdare alle semifinali di Europa League, il Siviglia ha avuto la meglio su PSV, Fenerbahçe e soprattutto Manchester United: nei quarti di finale ha pareggiato per 2-2 in rimonta all'Old Trafford, prima di spazzare via gli inglesi al Sanchez Pizjuan con un netto 3-0.

Juventus e Siviglia si sono affrontate per l'ultima volta nella stagione 2016/17, nei gironi di Champions League: 0-0 a Torino, 3-1 bianconero in rimonta in Spagna.

Di seguito tutto su Juventus-Siviglia, semifinale d'andata di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SIVIGLIA

Juventus-Siviglia è in programma nella serata di giovedì 11 maggio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. La gara tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di José Luis Mendilibar sarà alle ore 21.00, in contemporanea con Roma-Bayer Leverkusen, l'altra semifinale d'andata di Europa League.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SIVIGLIA IN TV E STREAMING

Juventus-Siviglia sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis su Rai 1, che pur non detenendo i diritti dell'Europa League trasmetterà la partita in quanto evento di grande rilevanza nazionale.

Il match sarà trasmesso come sempre anche da DAZN e in questo caso basterà scaricare l'app su un televisore abilitato, affidarsi a dispositivi come Google Firestick o Amazon Fire TV Stick, o ancora utilizzare una console PlayStation e XBox o un TIMVISION Box.

Un'ulteriore alternativa per vedere Juventus-Siviglia in tv è Sky, che trasmetterà la partita su Sky Sport Uno, su Sky Sport 4K e sul canale numero 252.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Juventus-Siviglia sarà visibile gratis su RaiPlay e, tramite abbonamento, su DAZN, SkyGo e NOW, in tutti i casi attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi a commentare Juventus-Siviglia su DAZN. Né la Rai né Sky hanno invece annunciato chi saranno il telecronista e la seconda voce della partita dell'Allianz Stadium.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete naturalmente seguire Juventus-Siviglia live anche grazie alla diretta scritta di GOAL: un modo per non perdervi nulla della grande semifinale d'andata di Europa League, con aggiornamenti continui dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SIVIGLIA

Soliti dubbi in attacco e anche per quanto riguarda il modulo per la Juventus, ma la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Di Maria e Vlahovic, con Chiesa e Milik pronti a entrare a partita in corso. Gatti, Bremer e Danilo in difesa, sulla destra Cuadrado scelta obbligata dopo il grave infortunio di De Sciglio, in mezzo al campo fiducia a Fagioli.

Siviglia senza Marcão, out per un infortunio muscolare, e nemmeno Suso e Nianzou sono al meglio. Da capire chi giocherà in porta, dove Dmitrovic sembra aver rubato il posto da titolare a Bounou. Davanti intoccabile En-Nesyri, sostenuto da Ocampos, Rakitic e Oliver Torres.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Badé, Nianzou, Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Oliver Torres; En-Nesyri. All. Mendilibar