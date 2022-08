Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming

La partita tra Juventus e Sassuolo chiude la 1ª giornata di Serie A: le probabili formazioni della sfida, dove vederla in tv e in streaming.

La 1ª giornata di Serie A ha come ultima sfida in programma quella tra Juventus e Sassuolo: un colosso del calcio italiano che vuole tornare a vincere e un club che punta da sempre sui giovani e sul bel gioco.

C’è grande attesa attorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. In estate sono arrivati colpo importanti come Di Maria, Pogba e Bremer, quindi le ambizioni non possono che essere massime dopo un’annata senza alcun trofeo.

Dall’altra parte il Sassuolo, che nell’ultima stagione ha conquistato una tranquilla salvezza e valorizzato tanti talenti tra cui Scamacca (ceduto in estate al West Ham).

La trasferta di Torino evoca ricordi dolci agli emiliani. Nella scorsa stagione, infatti, il Sassuolo è riuscito ad imporsi per 1-2. Vantaggio neroverde con Frattesi, pareggio bianconero firmato da McKennie e goal della vittoria last minute da parte di Maxime Lopez.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SASSUOLO

L’ultimo match del primo turno di campionato verrà giocato lunedì 15 agosto 2022. Le due squadre saranno in campo alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva la sfida tra Juventus e Sassuolo. Grazie a dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, Play Station e Xbox, potrete godervi il match collegando uno di questi ad un televisore non necessariamente di ultima generazione. Disponendo invece di una moderna smart tv, basterà andare sull’app della piattaforma.

DAZN consente ai propri abbonati di vedere gli eventi del suo palinsesto anche in streaming. È possibile scegliere, a livello di supporti, tra pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi bisogna andare sul sito della piattaforma, mentre gli altri due è opportuno scaricare l’apposita app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha scelto Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini per la telecronaca di Juventus-Sassuolo, rispettivamente come prima voce e come commentatore tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi