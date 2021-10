Sassuolo ospite della Juventus nella decima giornata: le info sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.

Dopo il derby d'Italia, la Juventus affronta il Sassuolo per rimanere nei piani alti della classifica, in uno dei match della decima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale del campionato in questa stagione.

Guarda Juventus-Sassuolo solo su DAZN. Attiva ora.

Juventus e Sassuolo hanno evidentemente obiettivi diversi in classifica, ma intanto la formazione di Alessio Dionisi arriva al match dell'Allianz Stadium rinfrancata dal 3-1, in rimonta, con cui ha spento le velleità del Venezia.

Nella scorsa stagione, la Juventus si è imposta sul Sassuolo sia all'andata che al ritorno e con il medesimo risultato: 3-1 sia all'andata in casa che al ritorno, disputato al Mapei Stadium.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si gioca mercoledì 27 ottobre 2021 all'Allianz Stadium, colmo fino al 75% come previsto dalle normative anti-Covid. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Juventus-Sassuolo sarà affidata a Stefano Borghi. Il commento tecnico del match sarà invece di Dario Marcolin.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Relativamente alla diretta streaming di Juventus-Sassuolo, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus con il tandem offensivo formato da Dybala e Morata, ma con il dubbio legato a Bernardeschi in mezzo al campo, uscito malconcio per un problema alla spalla contro l'Inter. Probabile che sia de Ligt e non Chiellini a fare coppia con Bonucci in mezzo alla difesa.

Il Sassuolo ha i dubbi Boga e Djuricic, quest'ultimo uscito per infortunio contro il Venezia. Raspadori può fare il trequartista alle spalle della punta più avanzata Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.