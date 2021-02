Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

Juventus-Roma è il big match della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il big match della seconda giornata di ritorno, la 21ª della stagione 2020/21 di Serie A, si gioca tra Juventus e Roma. Una sfida tra due squadre che occupano posizioni importanti in classifica, appena dietro il duo milanese che occupa i primi due gradini del podio.

La Juventus arriva alla sfida con 39 punti in 19 partite e una partita ancora da recuperare contro il Napoli, che la può portare a -4 dal Milan capolista. La Roma, invece, ha 20 partite all'attivo e un punto in più dei bianconeri, che sperano nel sorpasso nello scontro diretto.

Il match di andata si è chiuso con un 2-2 firmato dalla doppietta di Veretout per i giallorossi e da quella di Cristiano Ronaldo per i bianconeri. Roma e Juventus si sono affrontate allo Stadium per l'ultima volta lo scorso agosto, con la vittoria per 3-1 dei giallorossi con doppietta di Perotti su calcio di rigore.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/21, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, ovviamente a porte chiuse, sabato 6 febbraio 2021. Calcio d'inizio del match fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA IN TV E STREAMING

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento per gli abbonati saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport, al canale 251 del satellite.

Si potrà seguire Juventus-Roma in streaming anche attraverso Sky Go , il servizio che Sky mette a disposizione degli abboonati. Sarà necessario scaricare l'app su pc o notebook, smartphone o tablet, e selezionare poi l'evento nel palinseso. L'alternativa è Now Tv, piattaforma che offre pacchetti con il meglio della programmazione di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Pirlo deve fare i conti con la squalifica di Bentancur, che lo costringe a rivedere il centrocampo: Rabiot affianca Arthur, con McKennie e Chiesa a completare il reparto. Bonucci e Chiellini tornano in difesa con Cuadrado e Danilo, davanti all'ex di giornata Szczesny. In avanti c'è Morata con Cristiano Ronaldo.

La Roma deve fare a meno di Lorenzo Pellegrini per squalifica, mentre Dzeko può rientrare per la panchina. Out Pedro. In avanti spazio a Mayoral, con Villar e Mkhitaryan a completare il tridente. Karsdorp e Spinazzola esterni, Cristante e Veretout centrali. In difesa Mancini con Ibanez e Kumbulla, visto che Smalling è out, con Pau Lopez tra i pali.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Mayoral.