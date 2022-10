Dove vedere Juventus-PSG in tv e streaming

La Juventus ospita il PSG nell'ultima gara dei gironi di Champions: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus ospita il PSG nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League.

La sconfitta sul campo del Benfica ha matematicamente estromesso i bianconeri dalla massima rassegna continentale, ma la squadra di Massimiliano Allegri è ancora in corso per il terzo posto che vale la 'retrocessione' in Europa League.

Il PSG, reduce dal roboante 7-2 al Maccabi Haifa, si presenta a novanta minuti dal termine della prima fase in qualità di capolista del girone H, con gli stessi punti del Benfica ma con una differenza reti migliore che, per il momento, premia proprio i parigini.

Nel match d'andata, la squadra di Galtier ha superato Madama per 2-1: decisiva fu la doppietta di Mbappé, mentre per la Juve non bastò la rete di McKennie nella ripresa.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-PSG

Juventus-PSG è in programma mercoledì 2 novembre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-PSG IN DIRETTA TV E IN STREAMING

Juventus-PSG sarà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e

Sky Sport 4K (213 del satellite). Match di Torino visibile anche su Infinity+: servirà scaricare l'app dedicata su moderna smart tv.

La partita tra Juventus e PSG sarà visibile anche in diretta streaming: i clienti Sky, potranno accedere al servizio Sky Go scaricando l'app o collegandosi al portale ufficiale.

Poi c'è NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport', sarà possibile seguire la partita in diretta.

Infine, l'opzione Infinity+: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity+ non hanno ancora comunicato i nomi dei telecronisti a cui verrà affidato il racconto del match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PSG

Bianconeri ancora in emergenza, con Allegri che potrebbe riproporre il 4-4-2 con il tandem Kean-Milik. A centrocampo Miretti e Rabiot con Cuadrado e Kostic sulle fasce. In difesa potrebbe tornare Bonucci dall'inizio, spalleggiato da Gatti. I terzini saranno Danilo e Alex Sandro. In porta gioca Szczesny.

Galtier vuole blindare il primo posto puntando su Messi e Mbappé, vista la squalifica di Neymar, rimpiazzato da Sarabia. A centrocampo Vitinha e Verratti con Hakimi e Nuno Mendes riferimenti esterni. Difesa a tre a protezione della porta di Donnarumma: Sergio Ramos insieme a Marquinhos e Kimpembe.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia Messi, Mbappé, . All. Galtier.