Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

Essenziale sfida Champions tra Juventus e Milan: corsa per il secondo posto. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

L'Inter ha conquistato lo Scudetto 2020/2021, per Juventus e Milan rimane la possibilità di arrivare secondi. Ma, essenzialmente, quella di qualificarsi in Champions League in qualunque delle tre posizioni rimaste: a Torino una gara fondamentale per definire chi giocherà il prossimo torneo continentale.

Sia Milan che Juventus, infatti, si trovano al secondo posto a 69 punti, così come l'Atalanta: dietro ha frenato il Napoli, attualmente a meno due lunghezze, mentre la Lazio incombe in virtù di una gara da recuperare (contro il Torino) e 64 punti in cascina.

Considerato che a pari punti verrà considerato come primo criterio il risultato nei due scontri diretti, Juventus e Milan assume un valore ancor più importante, a cui guarderanno da vicino anche le altre contendenti in caso di arrivo di più compagini con lo stesso punteggio.

Nel match d'andata giocato a inizio 2021 a San Siro, la Juventus ha avuto la meglio sul Milan per 3-1. Ai rossoneri servirà dunque vincere nettamente per evitare di perdere eventualmente una posizione con gli stessi punti bianconeri a fine maggio.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

La gara tra Juventus e Milan valida per il 35esimo turno di Serie A si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 20:45. Appuntamento allo Stadium di Torino per il big match, che ancora una volta non vedrà i tifosi presenti.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

Juventus-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, si potrà assistere alla sfida delo Stadium sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

In diretta streaming, invece, si potrà assistere a Bologna-Inter attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore alternativa è quella di seguire il match su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Pirlo pronto a proporre Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, con Dybala inizialmente in panchina. Dubbio Chiesa, con Mckennie, Rabiot, Bentancur e Cuadrado per ora favoriti per comporre il quartetto di centrocampo. In porta Szczesny, difeso da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.

Pioli conferma come ovvio Ibrahimovic prima punta, supportato da Calhanoglu, Leao e Saelemaekers: out Castillejo, squalificato. In mezzo coppia titolare Kessi-Bennacer, sarà tra i pali regolarmente Donnarumma. La reteoguardia sarà composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leão; Ibrahimovic.