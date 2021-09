La Juventus ospita il Milan nel big match della quarta giornata di Serie A: le info su dove vedere il match dell'Allianz Stadium in tv e in streaming.

Dopo la prima giornata di Champions League, per Juventus e Milan è già tempo di rituffarsi sul palcoscenico della Serie A.

Guarda Juventus-Milan su DAZN. Attiva ora.

Bianconeri e rossoneri si sfidano nel big match della quarta giornata di campionato, arrivando all'appuntamento con situazioni di classifica diametralmente opposta.

Incredibile a dirsi, ma quello di Torino, graduatoria alla mano, si prospetta come il più classico dei testa-coda.

Da un lato la Juve di Massimiliano Allegri che ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate, frutto di un pareggio con l'Udinese e di due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli.

Dall'altro il Milan di Pioli che vola a punteggio pieno dopo aver regolato nell'ordine Sampdoria, Cagliari e Lazio.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan si giocherà domenica 19 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Milan verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN. Per gli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegando la tv ad una console di gioco come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o, in alternativa, a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Le emozioni di Juventus-Milan si potranno vivere anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il posticipio del quarto turno di Serie A verrà raccontato dalla voce di Stefano Borghi, coadiuvato in cabina di commento da Francesco Guidolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Qualche dubbio di formazione per Allegri, che potrebbe rispolverare Chiellini dal 1' al posto di de Ligt e al fianco di Bonucci. In attacco c'è il dubbio legato alle condizioni di Chiesa, che potrebbero regalare un'altra maglia da titolare a Morata al insieme a Dybala. In porta ci sarà Szczesny, con i binari laterali formati da Alex Sandro-Rabiot sul versante mancino e Danilo-Cuadrado su quello di destra.

Dopo il riposo forzato contro il Liverpool, Pioli potrebbe ritrovare Ibrahimovic alla guida dell'attacco rossonero, ma la presenza dello svedese rimane in dubbio. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao (o Rebic se non giocherà prima punta). A centrocampo Tonali è pronto a riprendersi il suo posto al fianco di Kessié, mentre in difesa classica linea a quattro a protezione di Maignan: da destra a sinistra agiranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli