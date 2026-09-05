Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Milan è trasmessa in esclusiva da DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Juventus-Milan: domenica 6 settembre ore 20.45

La domenica di Serie A si chiude con il posticipo dell'Allianz Stadium di Torino: Juventus e Milan si affrontano in quello che è già il big match della stagione nascente, con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo i primi due turni.

I bianconeri hanno aperto il campionato espugnando il campo del Frosinone, poi hanno superato il Parma in casa, sempre senza subire reti. Sei punti, zero gol al passivo: Spalletti ha trovato subito una solidità difensiva che nelle ultime stagioni era mancata.

Il Milan risponde con lo stesso biglietto da visita. Amorim ha battuto il Torino all'esordio e poi ha liquidato il Venezia a San Siro. Amorim, però, ha perso Gabbia per infortunio e dovrà riorganizzare la difesa. De Winter prenderà il posto del centrale italiano, mentre Modric e Rabiot sono pronti a tornare titolari nel centrocampo rossonero.

Spalletti, dal canto suo, deve però fare i conti con un'infermeria affollata. Yildiz e Thuram saranno out per diverso tempo, McKennie va verso un altro forfait, e anche la presenza di Cambiaso in panchina è in dubbio. Il tecnico si affida a Nico Gonzalez, con Boga e Conceiçao dietro a Kolo Muani centravanti.

Due squadre costruite per vincere, due allenatori con idee chiare e qualche problema di organico da gestire: il risultato è tutt'altro che scontato. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte bianconero, Spalletti deve rinunciare a diversi elementi: out Ekhator, Yildiz, Zhegrova, Thuram, Cabal, mentre restano in dubbio McKennie e Cambiaso. Il XI probabile prevede Vicario in porta, Bremer, Kalulu, Lucumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz in mediana, Boga, Gonzalez e Conceiçao sulla trequarti, con Kolo Muani unica punta.

Il Milan arriva a Torino senza Gabbia, fermato da un problema fisico durante la settimana. Amorim risponde con De Winter al centro della difesa a tre, completata da Pavlovic e Gila. In porta Maignan, mentre il probabile undici rossonero prevede Chukwueze, Musah, Modric ed Estupinan a centrocampo, Rabiot e Cisse alle spalle di Goncalo Ramos. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

Juventus e Milan arrivano alla sfida a punteggio pieno: i bianconeri hanno vinto contro Parma (2-0) e Frosinone (1-0), riuscendo a tenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare di Serie A, mentre i rossoneri hanno battuto Venezia (2-0) e Torino (2-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 26 aprile 2026, quando il match di San Siro si concluse a reti bianche. Anche l'andata di questa stessa stagione, disputata all'Allianz Stadium il 5 ottobre 2025, finì 0-0. Guardando agli ultimi cinque incroci, la Juventus ha ottenuto due vittorie contro una del Milan, con due pareggi: i bianconeri si imposero 2-0 in casa il 18 gennaio 2025, mentre i rossoneri vinsero 2-1 nella Supercoppa di Lega del 3 gennaio 2025.

Classifica













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