Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

L'Inter già Campione d'Italia fa visita alla Juventus che cerca punti Champions: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La penultima giornata della Serie A 2020/21 offre come antipasto un Derby d'Italia dal sapore decisamente speciale. L'Inter, già Campione d'Italia, fa visita a una Juventus che ha invece un disperato bisogno di punti per sperare ancora nella qualificazione in Champions League.

I nerazzurri però ovviamente non hanno intenzione di fare regali ai rivali di sempre, ancor di più ripensando alla doppia semifinale di Coppa Italia che ha visto la Juventus eliminare l'Inter ed un clima a dir poco elettrico tra Antonio Conte ed il presidente bianconero Andrea Agnelli.

Nella gara d'andata in campionato, invece, ad avere la meglio è stata l'Inter capace di battere la Juventus per 2-0 con i goal dell'ex Vidal e di Barella.

L'ultimo e unico successo nerazzurro all'Allianz Stadium risale al novembre del 2012, quando l'Inter allenata da Stramaccioni fu la prima squadra a espugnare il nuovo impianto bianconero ed allora sulla panchina della Juventus sedeva proprio Antonio Conte.

Nell'infrasettimanale l'Inter ha superato la Roma per 3-1, mentre la Juventus ha avuto la meglio sul Sassuolo con lo stesso punteggio.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

La gara tra Juventus e Inter valida per il 37esimo turno di Serie A si giocherà sabato 15 maggio 2021 alle ore 18.00. Appuntamento allo Stadium di Torino per il big match, che ancora una volta non vedrà i tifosi presenti.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, si potrà assistere alla sfida dello Stadium sui canali Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

In diretta streaming, invece, si potrà assistere a Juventus-Inter attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore alternativa è quella di seguire il match su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Pirlo proporrà nuovamente Szczesny tra i pali, difeso da Danilo, De Ligt, Alex Sandro e uno tra Chiellini e Demiral. Bonucci, non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio per Chiesa e Cuadrado come esterni, mentre Rabiot e Bentancur saranno gli interni. In avanti Dybala sembra ancora favorito su Morata. Cristiano Ronaldo imprescindibile.

Dopo il turnover dell'infrasettimanale, Conte, col dubbio Sanchez, giocherà il Derby d'Italia con i titolarissimi. Si rivede Handanovic tra i pali, così come De Vrij, Bastoni e Skriniar in difesa. A centrocampo Barella, Eriksen (avanti su Sensi) e Brozovic, mentre Hakimi e Perisic agiranno larghi sulle fasce. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Out, oltre a Sanchez, anche Vidal e Kolarov, quest'ultimo operato a un'ernia.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.