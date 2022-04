Juventus e Fiorentina a confronto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Notte decisiva allo Stadium per stabilire chi raggiungerà l'atto finale della coppa nazionale. Nella gara d'andata disputata al 'Franchi' di Firenze, i bianconeri si sono imposti 0-1 grazie all'autorete di Venuti, a tempo praticamente scaduto, su cross di Cuadrado.

Un piccolo vantaggio, dunque, in favore della squadra di Massimiliano Allegri in vista della gara di ritorno. La truppa zebrata è approdata alle semifinali dopo aver eliminato Sampdoria e Sassuolo.

I viola, invece, hanno sbancato il campo del Napoli e quello dell'Atalanta firmando una doppia impresa valsa l'approdo tra le prime quattro del torneo.Chi passa il turno, sfiderà in finale la vincente del derby tra Milan e Inter.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FIORENTINA

Juventus-Fiorentina si giocherà mercoledì 20 aprile 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Juventus-Fiorentina, match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 5.

Mediaset garantirà anche la possibilità di seguire il match anche in streaming gratuito attraverso il servizio di Mediaset Infinity: sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili.

In alternativa si potrà seguire la partita di Torino collegandosi al sito Sportmediaset.it

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida tra bianconeri e toscani sarà affidata a Massimo Callegari, coadiuvato al commento da Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

Allegri con Perin in porta, Danilo e Alex Sandro sulle corsie laterali, mentre in difesa potrebbe toccare alla coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo Rabiot e Zakaria, mentre Cuadrado, Dybala e Morata formeranno il trio alle spalle del grande ex Vlahovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Viola con il tridente Gonzalez, Cabral, Ikoné. A centrocampo Torreira e Maleh affiancati da Duncan che rimpiazzerà Castrovilli. In difesa Venuti e Biraghi terzini, Milenkovic e Igor centrali. Tra i pali Terracciano.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.