La Juventus ospita l'Empoli nel 2° turno di Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

Poteva decisamente aprirsi in maniera migliore la Serie A 2021/22 della Juventus, fermata dall'Udinese che ha saputo rimontare da una situazione di doppio svantaggio, fissando così il risultato sul punteggio di 2-2.

Segui Juventus-Empoli solo su DAZN. Attiva ora

Dybala e Cuadrado non sono bastati alla 'Vecchia Signora' per avere la meglio su una squadra che non si è mai data per vinta, trovando prima l'episodio del rigore trasformato da Pereyra e, infine, sfruttando l'erroraccio di Szczesny che ha propiziato il sigillo di Deulofeu.

Almeno sulla carta, è più agevole l'impegno relativo alla seconda giornata: al cospetto dei bianconeri arriva l'Empoli di Andreazzoli, reduce da una sconfitta maturata al 'Castellani' contro la Lazio di Maurizio Sarri.

I toscani se la sono giocata ad armi quasi pari, riuscendo addirittura a passare in vantaggio dopo pochi minuti con Bandinelli: un goal illusorio, prima che Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile firmassero la rimonta biancoceleste.

L'ultimo confronto tra le due squadre all'Allianz Stadium risale al 30 marzo 2019: allora fu Kean a regalare i tre punti alla Juventus, poi laureatasi campione d'Italia.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-EMPOLI

Juventus-Empoli si disputerà sabato 28 agosto 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-EMPOLI IN TV E STREAMING

L'incontro tra Juventus ed Empoli sarà visibile su ogni smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, e usufruibile sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X).

La diretta streaming di Juventus-Empoli sarà disponibile sempre attraverso l'app di DAZN, scaricabile su tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Da pc sarà possibile collegarsi al sito ufficiale: basterà inserire le credenziali d'accesso per accedere alla lista degli eventi e selezionare quello desiderato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI

Rispetto alla trasferta di Udine, Ronaldo dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare in attacco a discapito di Morata in un tridente completato da Dybala e Chiesa. Rabiot e Ramsey out, conferma per Bentancur e non è a escludere una chance per Locatelli. Bernardeschi potrebbe essere schierato dal 1' in mediana. Sicuro assente l'infortunato Kaio Jorge.

Andreazzoli verso la riconferma della squadra che ha affrontato la Lazio: Bajrami trequartista alle spalle di Mancuso e Cutrone. Ricci in cabina di regia, coadiuvato da Haas e Bandinelli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.