La Juventus ospita il Cagliari nell'ultimo match del girone d'andata di Serie A.

Guarda Juventus-Cagliari su DAZN. Attiva ora

I bianconeri, reduci dal successo in casa del Bologna, sono in serie positiva da cinque partite (4 vittorie e 1 pareggio) e contro la penultima della classe puntano al bottino pieno per chiudere nel migliore dei modi un complicato 2021.

All'Allianz Stadium arriva un Cagliari in crisi nera: i sardi hanno messo insieme appena tre punti nelle ultime cinque giornate di campionato e da quando al timone del club c'è Walter Mazzarri non hanno mai vinto.

L'ultimo confronto in terra sabauda risale al 21 novembre 2020: la Juve vinse 2-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-CAGLIARI

Juventus-Cagliari si giocherà martedì 21 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida dell'Allianz Stadium di Torino verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app dedicata su una smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console (Xbox o PlayStation) o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre attraverso DAZN sarà possibile la diretta streaming della partita: sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app in base al dispositivo con il quale si desidera effettuare l'accesso.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca della sfida di Torino affidata a Riccardo Mancini, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-CAGLIARI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Morata. All. Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri