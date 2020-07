Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

La capolista Juventus ospita l'Atalanta nel 32° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la brutta caduta di Milano, la prova a rialzarsi. I bianconeri ripartono dall'Allianz Stadium e dalla sfida a un'altra delle squadre più in forma di tutto il campionato: l', che insegue un posto sul podio dopo aver messo ormai al sicuro la qualificazione alla .

Segui Juventus-Atalanta in diretta streaming su DAZN

I bianconeri vengono dal 4-2 subito dal , sconfitta pesante e amara, soprattutto un match-point scudetto sprecato in vista dello scontro diretto del prossimo 20 luglio contro i biancocelesti, sempre a -7 in classifica. Si tratta della prima sconfitta sui 90 minuti post lockdown, dopo i due 0-0 in Coppa che hanno (ri)aperto la stagione.

Altre squadre

Nota lieta per Maurizio Sarri è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il portoghese è arrivato a 26 goal in , a soltanto tre goal da Ciro Immobile, ancora in testa alla classifica cannonieri a quota 29. Con un altro goal supererebbe il miglior score ottenuto negli ultimi quattro anni in campionato.

L'Atalanta si affida invece come sempre al miglior attacco della Serie A: nessuno in campionato ha segnato tanto come la Dea, in un grande stato di forma anche nonostante i tre lunghi mesi di pausa che hanno ribaltato tutte le carte in tavola. Ma non per Gasperini, ripartito dalle sue certezze.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta si giocherà la sera di sabato 11 luglio 2020, a porte chiuse, all'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida Juventus-Atalanta sarà inoltre disponibile sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Tifosi e appassionati potranno naturalmente vedere la gara in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su pc e notebook, attraverso l'applicazione oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Fin dai minuti successivi alla fine della partita, gli utenti DAZN potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

Dopo la delusione di San Siro, Sarri ritrova De Ligt in difesa e Dybala in attacco. Entrambi tornano dopo la squalifica e riprendono posto in difesa con Bonucci, Cuadrado e Danilo davanti a Szczesny e in attacco, con Douglas Costa (avanti su Bernardeschi) e Ronaldo. Centrocampo con Rabiot verso la conferma, così come Bentancur e Pjanic. Out Khedira, De Sciglio e Demiral.

L'Atalanta si affida al proprio miglior undici con Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. Hateboer e Gosens larghi, De Roon e Freuler in mezzo, con Ilicic e Gomez a supporto di Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.