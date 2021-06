L'Italia sfida la Svizzera nel secondo match del girone di Euro 2020: tutto sulle formazioni e le info per la diretta tv e streaming.

Sfida tra nazioni confinanti quella tra Italia e Svizzera, valida per la seconda giornata dei gironi di Euro 2020 che ci ha già regalato molte emozioni in questi primi scampoli della competizione.

Per gli azzurri esordio vincente all'Olimpico contro la Turchia, travolta con tre reti (prima storica volta agli Europei): l'autorete di Demiral e i sigilli di Immobile e Insigne hanno suggellato il successo e l'allungamento della striscia d'imbattibilità, giunta a 28 incontri.

Gli elvetici invece non sono andati oltre il pareggio nel primo match contro il Galles giocato a Baku, dopo il vantaggio di Embolo a firmare il pari per i gallesi è stato Moore.

L'Italia quindi guida già il Gruppo A con tre punti davanti alla stessa Svizzera ed al Galles, avversario degli Azzurri nell'ultima giornata e impegnato contro la Turchia.

Gradito ritorno allo Stadio Olimpico per il ct svizzero Vladimir Petkovic, allenatore della Lazio dal 2012 al 2014, periodo in cui portò a casa una Coppa Italia battendo in finale i rivali cittadini della Roma grazie ad una rete di Lulic.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SVIZZERA

Italia-Svizzera si giocherà mercoledì 16 giugno 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Potrà essere presente un massimo di circa 16mila spettatori, pari al 25% della capienza dell'impianto. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE ITALIA-SVIZZERA IN TV E STREAMING

La gara tra Italia e Svizzera sarà trasmessa in tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile guardare l'incontro anche in chiaro su Rai 1.

Streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet; l'alternativa completamente gratuita è RaiPlay: basterà registrarsi al sito e selezionare la diretta desiderata per avviare la visione.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

Roberto Mancini si affiderà ovviamente al consueto 4-3-3. Rispetto alla partita con la Turchia potrebbe esserci un cambio nella linea difensiva con Di Lorenzo che prenderà il posto dell'infortunato Florenzi. Per il resto, chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Barella e Locatelli ai suoi fianchi, mentre in attacco, dando per scontate le presenze di Immobile e Insigne, Berardi partirà ancora in vantaggio su Chiesa nel ballottaggio per un ultimo posto nel tridente.

Petkovic dovrebbe confermare la stessa formazione del debutto con l'atalantino Freuler a centrocampo insieme a Xhaka. Sugli esterni Mbabu, tra i migliori contro il Galles, e Ricardo Rodriguez a sinistra. Schar guiderà la difesa. Davanti ballottaggio tra Seferovic e Gavranovic, sicuro del posto invece Embolo. Probabile anche la conferma di Shaqiri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.