Un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 quello in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma dove l'Italia di Roberto Mancini ospita la Svizzera.

Le due nazionali infatti attualmente sono al comando del Gruppo C appaiate con 14 punti in sei partite, frutto di quattro vittorie a testa e due pareggi. All'andata, giocata a inizio settembre, Italia e Svizzera hanno pareggiato 0-0.

Gli Azzurri per assicurarsi la qualificazione ai Mondiali con 90 minuti di anticipo devono quindi assolutamente vincere, mentre in caso di sconfitta sarebbero costretti a giocarsi tutto ai playoff. Un pareggio terrebbe il discorso qualificazione ancora aperto con l'Italia attualmente in leggero vantaggio nella differenza reti (+11 contro +9) rispetto alla Svizzera.

Nell'ultimo turno gli uomini di Mancini affronteranno l'Irlanda del Nord mentre gli elvetici se la vedranno con la Bulgaria.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SVIZZERA

La partita Italia-Svizzera si giocherà venerdì 12 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-SVIZZERA IN TV E STREAMING

Il match tra Italia e Svizzera verrà trasmesso come sempre in diretta e in chiaro sulla Rai: il canale sul quale si potrà seguire la gara sarà Rai Uno.

La decisiva sfida dell'Olimpico sarà disponibile anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito offerto da Rai Play: basterà collegarsi al sito ufficiale, inserire le proprie credenziali e selezionare la partita. In alternativa ci si potrà connettere tramite l'app disponibile per sistemi iOS e Android su dispositivi quali smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

Mancini conta di recuperare sia Bonucci che Chiellini, mentre Di Lorenzo ed Emerson dovrebbero essere i due terzini. A centrocampo l'unico dubbio è legato alle condizioni di Barella, anche lui non al meglio. Sicuri del posto Jorginho e Locatelli. In attacco il tridente formato da Chiesa, Immobile e Insigne. Out per infortunio Verratti, Pellegrini e Zaniolo.

Problemi di formazione anche per Yakin che deve fare i conti con le assenze di Elvedi, Xhaka, Embolo, Zuber e Seferovic. A guidare la difesa sarà Akanij affiancato da Schar e Ricardo Rodriguez davanti a Sommer. Mbabu e Widmer sulle fasce, a centrocampo l'atalantino Freuler con Zakaria. L'ex interista Shaqiri e Sow agiranno alle spalle dell'unica punta Gavranovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Gavranovic. All. Yakin