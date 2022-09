Dove vedere Italia-Inghilterra in tv e in streaming

L'Italia sfida l'Inghilterra nella quinta giornata di Nations League: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La Nazionale guidata da Roberto Mancini ritrova l'avversario sconfitto ai rigori nella finale di Euro 2020.

Gli Azzurri hanno totalizzato sin qui cinque punti dopo i primi quattro appuntamenti: dopo il pareggio di Bologna con la Germania e il successo di misura contro l'Ungheria, è arrivato il pesante tonfo per 5-2 in casa dei tedeschi, prima del pari a reti inviolate proprio con gli inglesi.

La squadra allenata da Southgate è ancora più in difficoltà in questa prima parte del torneo: La Nazionale dei Tre Leoni, infatti, ha racimolato sin qui solo due punti, incassando due pesanti sconfitte con l'Ungheria, tra cui il clamoroso 0-4 di Wembley.

In classifica l'Ungheria comanda a quota 7, con la Germania prima inseguitrice a 6. Italia e Inghilterra costrette dunque ad inseguire rispettivamente a 5 e 2 punti.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-INGHITERRA

Italia-Inghilterra si giocherà venerdì 23 settembre allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-INGHILTERRA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il match di Nations League tra gli Azzurri e gli inglesi verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai Uno.

Gara visibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Rai Play: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

Roberto Mancini è costretto a fare i conti con tante defezioni e la cosa potrebbe portarlo a cambiare modulo. Possibile quindi che contro l’Inghilterra opti per un 3-5-2 nel quale Di Lorenzo ed uno tra Dimarco ed Emerson possono agire da esterni di centrocampo. Dubbi anche in mezzo, dove Pobega, in attesa di eventuali recuperi, potrebbe strappare una maglia da titolare. In attacco potrebbe toccare al duo Immobile-Raspadori.

Kane si prepara a guidare l'attacco inglese, sorretto da tridente Sterling-Mount-Saka. In mediana c'è Rice a fare coppia con Phillips. Difesa a quattro col milanista Tomori al centro in compagnia di Stones. Alexander-Arnold e Shaw sulle corsie laterali. Porta inglese affidata a Ramsdale.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzi, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Immobile, Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Alexander-Arnold, Stones, Tomori, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.