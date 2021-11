L'Italia decide il proprio destino. Dopo aver affrontato e pareggiato contro la Svizzera, la nazionale di Roberto Mancini vola in Irlanda del Nord per disputare l'ultima partita del girone C delle qualificazioni ai Mondiali in programma il prossimo anno in Qatar. L'obiettivo: centrare il passaggio diretto alla fase finale.

Dopo l’1-1 ottenuto contro la Svizzera all'Olimpico di Roma venerdì 12 novembre, per gli Azzurri il discorso qualificazione diretta si è complicato.

L’Italia ha ora bisogno di vincere e di fare meglio degli elvetici anche dal punto di vista realizzativo per assicurarsi il primo posto del raggruppamento e volare direttamente in Qatar. In contemporanea alla gara contro l'Irlanda del Nord proprio la Svizzera se la vedrà in casa contro la Bulgaria.

L'Irlanda del Nord, invece, non ha più nulla da chiedere al proprio cammino di qualificazione: la nazionale allenata da Ian Baraclough è già eliminata da tempo, avendo ottenuto fino a questo momento otto punti nelle sette partite disputate. Venerdì i nordirlandesi hanno vinto 1-0 contro la Lituania.

QUANDO SI GIOCA IRLANDA DEL NORD-ITALIA

La gara tra Irlanda del Nord e Italia, valida per l'ottava e ultima giornata del gruppo C delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali, si giocherà nella serata di lunedì 15 novembre 2021 al Windsor Park di Belfast, Capitale nordirlandese. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE IRLANDA DEL NORD-ITALIA IN TV E STREAMING

La gara decisiva tra Irlanda del Nord e Italia si potrà vedere in diretta tv sulla Rai, in particolare su Rai 1, che detiene i diritti delle partite della nazionale azzurra. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Irlanda del Nord-Italia sarà visibile anche in diretta streaming: basterà connettersi al sito ufficiale di Rai 1 oppure a Rai Play, o tramite anche in questo caso il sito, oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD-ITALIA

5-3-2 per l'Irlanda del Nord, dove Magennis potrebbe far coppia in attacco con Washington. Torna dalla squalifica il terzino sinistro Lewis. In mezzo alla difesa c'è Jonny Evans, del Leicester.

Italia con il consueto 4-3-3 nel quale Acerbi dovrebbe fare ancora coppia con Bonucci nel cuore della difesa. Jorginho confermato in regia con Barella e Locatelli interni, mentre la novità più importante potrebbe riguardare l'attacco: Chiesa potrebbe agire da 'falso 9' in un tridente completato da Berardi e Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

IRLANDA DEL NORD (5-3-2): Peacock-Farrell; Dallas, J. Evans, Cathcart, Flanagan, Lewis; C. Evans, Davis, Thompson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Chiesa, Insigne. Ct. Mancini