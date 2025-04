Dove vedere Inter-Verona in diretta tv e streaming?

Tutto su dove e come vedere Inter-Verona: canale tv e diretta streaming della sfida valida per la 35ª giornata di Serie A.

Ripartire. È questo l’obiettivo categorico dell’Inter, che dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Roma ha perso la vetta della classifica, oggi occupata dal Napoli con 74 punti, tre in più rispetto ai nerazzurri.

La formazione di Simone Inzaghi torna dunque a concentrarsi sulla Serie A: sabato sera a San Siro arriva un Verona a caccia di punti salvezza. I gialloblù sono quindicesimi in classifica, a +7 sul Venezia terzultimo.

La sfida tra Inter e Verona mette dunque in palio punti importanti, seppur per ambizioni e obiettivi completamente diversi..

Dove vedere Inter-Verona in diretta: canale tv e streaming

La partita di Serie A tra Inter e Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213)

Chi presenterà e racconterà Inter-Verona

Telecronista e seconda voce: Marinozzi e Dzmaili (Sky), Testoni e Stramaccioni (DAZN)

Inter-Verona: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Verona in diretta TV e in streaming?

Inter-Verona: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Verona

Momento molto delicato per l’Inter, che dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Roma hanno perso il primato in classifica. La formazione nerazzurra, inoltre, si presenterà al match pochi giorni dopo e fatiche della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona.

Due sconfitte consecutive anche per il Verona, uscita con zero punti dalle gare contro Roma e Cagliari. I gialloblù sono impegnati nella lotta per non retrocedere.

