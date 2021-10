L'Inter ospita l'Udinese per l'undicesima giornata di Serie A: tutto sulla partita e su dove vederla in tv e streaming.

Archiviato il turno infrasettimanale, l'Inter ospita l'Udinese per il lunch match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri sono tornati alla vittoria sul campo dell'Empoli e devono continuare la loro corsa per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Milan, quest'ultimo avversario nel derby del prossimo turno.

L'Udinese invece è reduce da quattro pareggi consecutivi ma non vince addirittura dalla terza giornata, quando aveva battuto lo Spezia in trasferta.

Nella passata stagione, la gara tra Inter e Udinese in casa dei nerazzurri è terminata 5-1: nell'ultima giornata del campionato vinto dalla formazione di Antonio Conte sono andati in goal Young, Eriksen, Martinez, Perisic e Lukaku. Per i bianconeri Pereyra.

QUANDO SI GIOCA INTER-UDINESE

Empoli-Inter si gioca domenica 31 ottobre allo stadio 'San Siro' di Milano: fischio d'inizio della partita fissato alle ore 12:30.

DOVE VEDERE INTER-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Inter-Udinese in streaming sarà invece visibile su DAZN: per gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell'utilizzo del TIMVISION BOX. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento. Inoltre, è possibile seguire la gara in streaming tramite l'app Sky Go.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

Simone Inzaghi, dopo il turnover contro l'Empoli, dovrebbe rilanciare Skriniar in difesa e Calhanoglu a centrocampo. Sulla sinistra Perisic è favorito rispetto a Dimarco, mentre a destra Darmian è ancora in vantaggio su Dumfries. In attacco sicuro del posto Dzeko, al suo fianco si giocano una maglia Sanchez e Lautaro Martinez.

Gotti deve valutare le condizioni di Pussetto, se non dovesse farcela possibile l'avanzamento di Pereyra alle spalle di Beto con l'inserimento di Makengo a centrocampo. Sulla sinistra ballottaggio tra Udogie e Stryger-Larsen. Tutto confermato in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Beto .