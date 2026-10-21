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Champions League
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Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter vs Shakhtar Donetsk
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Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Giuseppe Meazza

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Inter-Shakhtar Donetsk: data e orario

L'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk al Giuseppe Meazza di Milano in una partita di Champions League che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare. Cristian Chivu guida la squadra in un momento delicato della fase a gironi, con la classifica europea che richiede una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

L'ultima uscita continentale dell'Inter si è conclusa con una sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge, un risultato che ha lasciato la squadra in una posizione scomoda nella competizione. Chivu ha parlato chiaro: ha chiesto ai suoi giocatori di concentrarsi esclusivamente sui tre punti, assumendosi personalmente la responsabilità di qualsiasi critica esterna.

Alessandro Bastoni ha aggiunto la propria voce al dibattito interno, invitando i compagni a mettere da parte ogni forma di compiacenza legata ai successi europei del passato e ad affrontare con lucidità la realtà attuale. Il difensore ha ribadito che San Siro deve tornare a essere un fortino.

Lo Shakhtar Donetsk arriva a Milano in grande forma. La squadra di Arda Turan ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, tra cui un 3-1 in Champions League contro l'AEK Atene. Gli ucraini non sono in trasferta per fare da comparsa.

In Serie A, l'Inter ha mostrato carattere nel weekend, rimontando il Bologna con un netto 3-1 nella ripresa. Nicolo Barella, capitano in assenza dell'infortunato Lautaro Martinez, è stato centrale in quella prestazione, con l'apporto decisivo dei subentrati a testimoniare la profondità della rosa nerazzurra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Shakhtar Donetsk

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu dovrebbe schierare Josep Martinez in porta, con una difesa composta da Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni. Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella formeranno il centrocampo, mentre Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram completeranno l'undici titolare. Out per infortunio Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones e Lautaro Martinez.

Per lo Shakhtar Donetsk, Arda Turan dovrebbe affidarsi a Dmytro Riznyk tra i pali, con Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar e Pedro Henrique in difesa. A centrocampo Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes e Oleg Ocheretko, con Pedrinho e Kaua Elias in attacco. Marlon Santos è l'unico indisponibile per infortunio.

Stato di forma

INT

INT - Forma

ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SHK

SHK - Forma

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Nelle ultime cinque partite l'Inter ha registrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 11 gol e subendone 9. Il risultato più recente è il 3-1 sul Bologna in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge in Champions League. Prima di quell'uscita europea, i nerazzurri avevano battuto il Parma 3-0 in campionato. Il pareggio per 2-2 contro la Roma è l'unico risultato senza vittoria al di fuori della sconfitta con il Brugge.

Lo Shakhtar ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 11 gol e subendone soltanto 2. L'ultimo risultato è un 2-1 sul FC Kolos Kovalivka in Premier League ucraina, arrivato tre giorni dopo il 3-1 in Champions League sull'AEK Atene. Gli ucraini hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare e non perdono da prima di questa striscia.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
7Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al novembre 2021, quando l'Inter si impose 2-0 in casa nella fase a gironi di Champions League. Nei cinque incontri totali considerati, spiccano tre pareggi e una vittoria netta dell'Inter per 5-0 in Europa League nell'agosto 2020. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, che non hanno mai perso contro lo Shakhtar nelle partite registrate.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


Nell'attuale classifica di Champions League, lo Shakhtar Donetsk occupa la 14ª posizione, mentre l'Inter si trova al 31º posto. I nerazzurri hanno assoluta necessità di punti per risalire la graduatoria e mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.


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