Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

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Inter-Shakhtar Donetsk: data e orario

L'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk al Giuseppe Meazza di Milano in una partita di Champions League che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare. Cristian Chivu guida la squadra in un momento delicato della fase a gironi, con la classifica europea che richiede una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

L'ultima uscita continentale dell'Inter si è conclusa con una sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge, un risultato che ha lasciato la squadra in una posizione scomoda nella competizione. Chivu ha parlato chiaro: ha chiesto ai suoi giocatori di concentrarsi esclusivamente sui tre punti, assumendosi personalmente la responsabilità di qualsiasi critica esterna.

Alessandro Bastoni ha aggiunto la propria voce al dibattito interno, invitando i compagni a mettere da parte ogni forma di compiacenza legata ai successi europei del passato e ad affrontare con lucidità la realtà attuale. Il difensore ha ribadito che San Siro deve tornare a essere un fortino.

Lo Shakhtar Donetsk arriva a Milano in grande forma. La squadra di Arda Turan ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, tra cui un 3-1 in Champions League contro l'AEK Atene. Gli ucraini non sono in trasferta per fare da comparsa.

In Serie A, l'Inter ha mostrato carattere nel weekend, rimontando il Bologna con un netto 3-1 nella ripresa. Nicolo Barella, capitano in assenza dell'infortunato Lautaro Martinez, è stato centrale in quella prestazione, con l'apporto decisivo dei subentrati a testimoniare la profondità della rosa nerazzurra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Cristian Chivu dovrebbe schierare Josep Martinez in porta, con una difesa composta da Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni. Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella formeranno il centrocampo, mentre Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram completeranno l'undici titolare. Out per infortunio Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones e Lautaro Martinez.

Per lo Shakhtar Donetsk, Arda Turan dovrebbe affidarsi a Dmytro Riznyk tra i pali, con Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar e Pedro Henrique in difesa. A centrocampo Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes e Oleg Ocheretko, con Pedrinho e Kaua Elias in attacco. Marlon Santos è l'unico indisponibile per infortunio.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite l'Inter ha registrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 11 gol e subendone 9. Il risultato più recente è il 3-1 sul Bologna in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge in Champions League. Prima di quell'uscita europea, i nerazzurri avevano battuto il Parma 3-0 in campionato. Il pareggio per 2-2 contro la Roma è l'unico risultato senza vittoria al di fuori della sconfitta con il Brugge.

Lo Shakhtar ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 11 gol e subendone soltanto 2. L'ultimo risultato è un 2-1 sul FC Kolos Kovalivka in Premier League ucraina, arrivato tre giorni dopo il 3-1 in Champions League sull'AEK Atene. Gli ucraini hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare e non perdono da prima di questa striscia.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al novembre 2021, quando l'Inter si impose 2-0 in casa nella fase a gironi di Champions League. Nei cinque incontri totali considerati, spiccano tre pareggi e una vittoria netta dell'Inter per 5-0 in Europa League nell'agosto 2020. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, che non hanno mai perso contro lo Shakhtar nelle partite registrate.

Classifica





Nell'attuale classifica di Champions League, lo Shakhtar Donetsk occupa la 14ª posizione, mentre l'Inter si trova al 31º posto. I nerazzurri hanno assoluta necessità di punti per risalire la graduatoria e mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.





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