Dove vedere Inter-Sampdoria in tv e streaming

L'Inter sfida la Sampdoria a San Siro nella 24ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'Inter di Luciano Spalletti, reduce dallo scottante caso Icardi e da un periodo no, cerca il riscatto in campionato affrontando in casa la Sampdoria di Marco Giampaolo per la 24ª giornata di Serie A. I milanesi, che vogliono rafforzare il loro 3° posto, hanno 43 punti con 13 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, mentre i liguri, noni a quota 33 con 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, provano ad accorciare le distanze dalla zona Europa League.

Mauro Icardi per i nerazzurri con 9 reti realizzate in 20 partite giocate, e Fabio Quagliarella, autore di 16 reti in 22 presenze, per i blucerchiati, sono i migliori realizzatori delle due squadre. Due ko consecutivi e una vittoria sul Parma per l'Inter nelle ultime 3 gare, una vittoria e 2 sconfitte consecutive invece per la Sampdoria.

INTER-SAMPDORIA DIRETTA TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Inter-Sampdoria. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e potrà essere seguita anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

INTER-SAMPDORIA DATA E ORA

Inter-Sampdoria si giocherà domenica 17 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio è in programma per le 20.30.