Dove vedere Inter-Roma in diretta tv e streaming in chiaro

E' tempo di Quarti di finale di Coppa Italia: l'Inter ospita la Roma a San Siro per la sfida a eliminazione diretta che decreterà una delle semifinaliste della competizione.

Nella scorsa edizione a trionfare è stata la Juventus, battendo in finale l'Atalanta al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

INTER-ROMA IN CHIARO

La gara tra Inter e Roma, in programma martedì 8 febbraio 2022 alle ore 21:00, verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5: Mediaset ha infatti acquistato i diritti per la trasmissione della Coppa Italia 2021/22.

INTER-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Inter-Roma in diretta streaming tramite Mediaset Infinity: basterà collegarsi al sito della piattaforma, o scaricare l'app, e selezionare l'evento.