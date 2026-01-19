Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Inter capolista, nella ventiduesima giornata di Serie A, riceve la visita del Pisa.

Anticipo di campionato a tinte nerazzurre, con la squadra di Chivu chiamata a consolidare la vetta e quella di Gilardino a sperare in un colpo grosso utile ad aumentare le speranze salvezza e migliorare una classifica complicata.

Di seguito tutte le info su Inter-Pisa, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e copertura streaming del match.

Come guardare Inter-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Pisa sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vedere il match in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Inter-Pisa, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Pisa si gioca venerdì 23 gennaio 2026, a San Siro, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino

Notizie sull'Inter

Calhanoglu, Di Gennaro e Dumfries unici infortunati in casa Inter, con Chivu che ha ritrovato anche Josep Martinez e Palacios tornati ad allenarsi col gruppo.

Notizie sul Pisa

Più folta l'infermeria del Pisa: ai box, infatti, risultano Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Stengs e Vural.

Forma

Partite tra le due squadre

Nei 29 precedenti tra Inter e Pisa 15 vittorie dei lombardi, 6 toscane e 8 pareggi.

Classifica