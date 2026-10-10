Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

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Inter-Parma Calcio 1913: data e orario

L'Inter di Cristian Chivu torna a San Siro per affrontare il Parma nella sesta giornata di Serie A 2026/27, il 10 ottobre 2026. I nerazzurri, reduci dalla lunga pausa per le nazionali, puntano a consolidare il loro ottimo avvio di stagione davanti al proprio pubblico.

L'Inter arriva all'appuntamento imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato. L'ultima uscita in Serie A, il 19 settembre, ha visto i nerazzurri rimontare due gol di svantaggio a Roma, strappando un 2-2 all'Olimpico grazie alla doppietta di Lautaro Martínez nella ripresa.

Chivu dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti. Curtis Jones si è fermato in allenamento ad Appiano Gentile con un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e salterà non solo questa partita ma anche diverse sfide successive tra campionato e Champions League. Lautaro Martínez, rientrato dagli impegni con l'Argentina, potrebbe invece riposare per scelta tecnica, con Ange-Yoan Bonny pronto a una maglia da titolare.

Il Parma arriva a Milano in un momento di transizione. La società ha separato i propri percorsi dall'allenatore Carlos Cuesta a fine settembre, affidando la panchina ad Alberto Gilardino. Per Gilardino si tratta di un ritorno carico di significato in una città dove ha mosso i primi passi da calciatore, stavolta con l'obiettivo di rilanciarsi come allenatore dopo le esperienze a Genoa e Pisa.

I ducali hanno conquistato la prima vittoria del ciclo battendo il Genoa 2-1 il 20 settembre, ma restano in una posizione di classifica che richiede continuità di risultati. La trasferta di San Siro rappresenta un banco di prova importante per capire quanto lavoro Gilardino abbia già impresso alla squadra.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canale TV e live streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

In casa Inter, Chivu deve rinunciare a Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco, tutti indisponibili. A questi si aggiunge lo stop di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra rimediato in allenamento: l'ex centrocampista del Liverpool salterà circa tre settimane di competizioni. Il probabile undici nerazzurro vede Josep Martinez tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo e Thuram in attacco.

Il Parma di Gilardino fa a meno di Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabé e Dominik Drobnic. L'undici probabile dei ducali prevede Corvi in porta, una difesa a tre con Delprato, Troilo e Diego Carlos, e Romero come riferimento offensivo. Aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Inter ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando 13 gol e subendone otto. Il rendimento più recente è stato il 2-0 in amichevole contro il Lumezzane il 3 ottobre, mentre in campionato spicca il 5-3 rifilato all'Udinese. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro il Real Madrid per 2-1.

Il Parma ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, il 2-1 sul Genoa del 20 settembre, che rimane l'unico successo del lotto. Nel medesimo arco di tempo i gialloblù hanno perso contro la Juventus per 2-0 e sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese con lo stesso risultato, raccogliendo anche un pareggio per 1-1 contro il Monza.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando l'Inter si impose 2-0 al Giuseppe Meazza in Serie A. Nei cinque incroci più recenti tra le due formazioni, i nerazzurri hanno vinto quattro volte, con un solo pareggio e nessuna vittoria per il Parma. L'unico risultato di parità nel periodo è il 2-2 maturato in casa del Parma nell'aprile 2025.

Classifica





In Serie A, l'Inter occupa la seconda posizione, confermandosi tra le protagoniste della lotta al vertice. Il Parma si trova invece a metà classifica nella parte bassa, in una situazione che rende questa trasferta a Milano un appuntamento da non fallire per muovere punti salvezza.





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