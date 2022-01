E' già tempo di tornare in campo per le squadre di Serie A, impegnate nel 21° turno: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, sfida la Lazio, sua ex squadra fino alla passata stagione.

I nerazzurri hanno 'riposato' all'Epifania: niente calcio d'inizio al 'Dall'Ara', dove il Bologna non si è presentato in virtù dell'intervento dell'AUSL che ha preso atto delle diverse positività all'interno della rosa felsinea.

Scoppiettante 3-3 per i biancocelesti, salvati da Milinkovic-Savic (autore di una doppietta) in pieno recupero contro un coriaceo Empoli.

Particolarmente vivace il match d'andata giocato all'Olimpico e vinto per 3-1 dai biancocelesti: al vantaggio (su rigore) di Perisic, risposero Immobile (sempre dagli undici metri), Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Proprio la rete del brasiliano, a segno con Dimarco a terra, innescò la scintilla e la rissa finale.

QUANDO SI GIOCA INTER-LAZIO

La gara tra Inter e Lazio si disputerà domenica 9 gennaio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV E STREAMING

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN su ogni smart tv grazie all'applicazione dedicata, scaricabile su console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oppure utilizzabile tramite dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Streaming possibile sempre grazie alla suddetta app, disponibile per device con sistema operativo iOS o Android. Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale di DAZN: basterà inserire le credenziali per accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

Inter in attesa di conoscere la decisione del Giudice Sportivo sulla sfida non giocata a Bologna: in caso di 0-3 a tavolino la squalifica di Calhanoglu sarebbe da considerarsi scontata, altrimenti è pronto Vidal. Davanti Sanchez in tandem con Lautaro. Brozovic solito fulcro del gioco.

In casa Lazio sono da monitorare le condizioni di Acerbi, uscito anzitempo all'Olimpico contro l'Empoli: scalpita Patric. Cataldi confermato in cabina di regia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri