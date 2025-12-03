Al pari di Napoli-Juventus, di scena domenica, Inter-Como è sicuramente la partita più attesa del 14esimo turno di Serie A. Il derby lombardo è divenuto big match negli ultimi mesi, considerando lo straordinario cammino della squadra di Fabregas, decisa ad ottenere una qualificazione europea per la prima volta nella propria storia: a San Siro può alzare l'asticella degli obiettivi.

Sono appena tre, del resto, i punti che separano Inter e Como, con i lariani che potrebbero agganciare i corregionali a 27 in classifica.

I padroni di casa, reduci dalla facile vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Venezia (3-0 già nel primo tempo con le reti di Diouf, Esposito e Thuram, quest'ultimo autore di una doppietta per il poker finale), non hanno però intenzione di cadere nuovamente in un big match, dopo essere stati sconfitti da Milan e Atletico Madrid nell'ultimo mese.

Sabato farà rima con Inter-Como, dove vederla in tv e streaming? Vediamo tutte le informazioni sulla diretta della partita, nonchè il resto delle informazioni a proposito del match meneghino.

Come guardare Inter-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come il resto della Serie A, DAZN trasmette in diretta tv e streaming anche Inter-Como. Disponibile tramite sito e app ufficiale dell'emittente, la partita di San Siro si può guardare tramite smart tv, tablet, smartphone, pc e console per videogiochi.

Chi ha attivato Zona DAZN su Sky, inoltre, può vedere la partita tra Como e Inter in diretta tv sul canale numero 214 del satellite, ovvero DAZN 1.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

La partita tra Inter e Como si gioca a San Siro, stadio di Milano, sabato 6 dicembre 2025. Il match tra le due squadre lombarde è di scena alle 18:00, ovvero dopo Sassuolo-Fiorentina delle ore 15:00 e prima di Verona-Atalanta, posticipo previsto alle 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

Mkhitarian è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina, a centrocampo Sucic sarà ancora titolare. A destra possibile chance per Luis Henrique, mentre Lautaro sarà nuovamente titolare dopo la partita di Coppa Italia vinta contro il Venezia. Il trio di difesa sarà composto da Akanji, Acerbi e Bastoni, panchina per Carlos Augusto e Zielinski, ancora out Dumfries.

Notizie sul Como

Diao non giocherà contro l'Inter, causa infortunio. Douvikas sarà la prima punta, con un Morata ancora a caccia del goal che partirà dalla panchina. Moreno e Caqueret sono favoriti rispettivamente su Valle e Da Cunha, mentre è intoccabile il trio dei giovani trequartisti Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez, tutti titolari nel 4-2-3-1 di mister Fabregas.

Forma

L'Inter è reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque incontri di Serie A, con l'unico k.o arrivato nel Derby contro il Milan. Mercoledì 3 dicembre ha battuto il Venezia in Coppa Italia per 5-1 guadagnandosi l'accesso ai quarti del torneo (la prossima avversaria arriverà dopo la gara di gennaio tra Roma e Torino).

Il Como, eliminato nei turni precedenti di Coppa Italia, è impegnato nella sola Serie A, dove ha ottenuto tre vittorie e due pareggi negli ultimi cinque incontri. Per capire la straordinara annata dei lariani, basti pensare che l'unica sconfitta in campionato è arrivata in estate, il 30 agosto contro il Bologna.

Partite tra le due squadre

L'Inter è ampiamente avanti nei precedenti contro il Como, con quest'ultima che ha conquistato il successo solamente 6 volte in 37 partite. La maggior parte delle gare è a favore dei nerazzurri con 25 successi, mentre i pareggi totali sono 6.

Nell'ultima stagione l'Inter ha vinto per 2-0 sia all'andata che al ritorno, mentre per trovare una vittoria del Como bisogna tornare indietro fino al 1985: da allora si sono giocati tredici incontri, due dei quali terminati in parità (l'ultimo nel 1991, in Coppa Italia).

Classifica

L'Inter si trova a -1 dalla vetta occupata da Napoli e Milan, con 27 punti conquistati fin qui. La terza posizione è condivisa con la Roma di Gasperini, superata nell'ultimo turno dopo essere stata battuta proprio dai partenopei.

Il Como si trova al quinto posto insieme al Bologna, a 24 punti totali e appena quattro dalla vetta della Serie A 2025/2026.