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Dove vedere Inter-Club Bruges in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Inter vs Club Bruges
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Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Inter e Club Bruges: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Giuseppe Meazza

Le opzioni per seguire Inter vs Club Brugge in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Inter-Club Bruges: data e orario

L'Inter ospita il Club Brugge al Giuseppe Meazza di Milano nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Cristian Chivu cerca la prima vittoria europea stagionale davanti al proprio pubblico, dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento europeo in grande forma in campionato. Sabato scorso l'Inter ha travolto il Parma 3-0 con reti di Petar Sucic, Hakan Calhanoglu su rigore e Marcus Thuram, dominando il possesso con il 59% e producendo 2,36 xG. Un risultato che consolida la posizione della squadra di Chivu tra le protagoniste della Serie A.

In Europa, però, il cammino è ancora tutto da costruire. La sconfitta 2-1 contro il Real Madrid alla prima giornata ha evidenziato le difficoltà che attendono i nerazzurri a questo livello. Lo stesso Chivu ha ammesso che non esiste una formula o denaro sufficiente per comprare la gloria europea, chiedendo ai suoi giocatori di trasformare i sogni in responsabilità.

Il Club Brugge si presenta a San Siro con tre vittorie nelle ultime quattro partite in campionato belga, compreso un netto 4-1 in trasferta contro il RAAL La Louvière. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro l'Aston Villa per 3-2, lo stesso scenario di partenza dell'Inter.

La serata porta con sé una storia nella storia: Yann Sommer torna a San Siro, lo stadio dove ha costruito la propria reputazione in Italia, questa volta con la maglia del Brugge. Il difensore svizzero dell'Inter Manuel Akanji ha già chiarito che l'amicizia con il connazionale non conterà nulla per novanta minuti.

Benjamin Pavard, che ha raggiunto la cinquantesima presenza in Serie A nella vittoria sul Parma, ha definito l'Inter il miglior club d'Italia. La continuità costruita da Chivu sarà messa alla prova da una squadra belga tutt'altro che arresa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter vs Club Brugge in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Formazioni Inter - Club Bruges

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-5-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluM. ThuramM. ThuramL. MartinezL. MartinezY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleJ. SpileersJ. SpileersC. ForbsC. ForbsF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Club Bruges

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu dovrebbe schierare un undici di peso per la sfida europea. Il probabile undici nerazzurro prevede Josep Martinez in porta, con Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco in difesa. A centrocampo spazio ad Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski e Andy Diouf, con Nicolo Barella a supporto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Indisponibili Curtis Jones e John Stones.

Ivan Leko si affida a Yann Sommer tra i pali, protetto da Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts e Hans Vanaken formeranno la mediana, con Jan Virgili, Carlos Forbs e Nicolo Tresoldi nel tridente offensivo. Joel Ordonez è l'unico assente per infortunio tra le file del Brugge.

Inter

Infortuni e squalifiche

Club Bruges

Stato di forma

INT

INT - Forma

RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CLB

CLB - Forma

LOM
V0-1
AVL
S2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 3-0 rifilato al Parma in Serie A, preceduto da un convincente 5-3 contro l'Udinese. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Real Madrid in Champions League, con un 2-1 che pesa sul cammino europeo. Nelle cinque gare considerate, i nerazzurri hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti otto.

Il Club Brugge ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 4-1 in trasferta contro il RAAL La Louvière, con vittorie anche contro Genk per 3-0 e Royal Antwerp per 3-1. La sola sconfitta è quella europea contro l'Aston Villa per 3-2. Nelle cinque gare, i belgi hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sei.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter e Club Brugge. Le informazioni saranno aggiornate prima del calcio d'inizio.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
24
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
26
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
28
LASKLASKLAS
100101-10
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
30
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


Nella classifica di Champions League, l'Inter occupa attualmente il 25° posto, mentre il Club Brugge è 22°. Entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria e hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione.


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