Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Le opzioni per seguire Inter vs Club Brugge in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Inter-Club Bruges con una VPN

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Inter-Club Bruges: data e orario

L'Inter ospita il Club Brugge al Giuseppe Meazza di Milano nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Cristian Chivu cerca la prima vittoria europea stagionale davanti al proprio pubblico, dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento europeo in grande forma in campionato. Sabato scorso l'Inter ha travolto il Parma 3-0 con reti di Petar Sucic, Hakan Calhanoglu su rigore e Marcus Thuram, dominando il possesso con il 59% e producendo 2,36 xG. Un risultato che consolida la posizione della squadra di Chivu tra le protagoniste della Serie A.

In Europa, però, il cammino è ancora tutto da costruire. La sconfitta 2-1 contro il Real Madrid alla prima giornata ha evidenziato le difficoltà che attendono i nerazzurri a questo livello. Lo stesso Chivu ha ammesso che non esiste una formula o denaro sufficiente per comprare la gloria europea, chiedendo ai suoi giocatori di trasformare i sogni in responsabilità.

Il Club Brugge si presenta a San Siro con tre vittorie nelle ultime quattro partite in campionato belga, compreso un netto 4-1 in trasferta contro il RAAL La Louvière. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro l'Aston Villa per 3-2, lo stesso scenario di partenza dell'Inter.

La serata porta con sé una storia nella storia: Yann Sommer torna a San Siro, lo stadio dove ha costruito la propria reputazione in Italia, questa volta con la maglia del Brugge. Il difensore svizzero dell'Inter Manuel Akanji ha già chiarito che l'amicizia con il connazionale non conterà nulla per novanta minuti.

Benjamin Pavard, che ha raggiunto la cinquantesima presenza in Serie A nella vittoria sul Parma, ha definito l'Inter il miglior club d'Italia. La continuità costruita da Chivu sarà messa alla prova da una squadra belga tutt'altro che arresa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter vs Club Brugge in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Cristian Chivu dovrebbe schierare un undici di peso per la sfida europea. Il probabile undici nerazzurro prevede Josep Martinez in porta, con Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco in difesa. A centrocampo spazio ad Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski e Andy Diouf, con Nicolo Barella a supporto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Indisponibili Curtis Jones e John Stones.

Ivan Leko si affida a Yann Sommer tra i pali, protetto da Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts e Hans Vanaken formeranno la mediana, con Jan Virgili, Carlos Forbs e Nicolo Tresoldi nel tridente offensivo. Joel Ordonez è l'unico assente per infortunio tra le file del Brugge.

Stato di forma

L'Inter arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 3-0 rifilato al Parma in Serie A, preceduto da un convincente 5-3 contro l'Udinese. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Real Madrid in Champions League, con un 2-1 che pesa sul cammino europeo. Nelle cinque gare considerate, i nerazzurri hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti otto.

Il Club Brugge ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 4-1 in trasferta contro il RAAL La Louvière, con vittorie anche contro Genk per 3-0 e Royal Antwerp per 3-1. La sola sconfitta è quella europea contro l'Aston Villa per 3-2. Nelle cinque gare, i belgi hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sei.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter e Club Brugge. Le informazioni saranno aggiornate prima del calcio d'inizio.

Classifica





Nella classifica di Champions League, l'Inter occupa attualmente il 25° posto, mentre il Club Brugge è 22°. Entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria e hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione.





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