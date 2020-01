Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

L'Inter sfida l'Atalanta nel derby lombardo della 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida l' di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo, anticipo serale del sabato della 19ª giornata di e ultima del girone d'andata. I milanesi dividono la vetta della classifica con la a quota 45, con un cammino di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre i bergamaschi sono quinti con 34 punti, frutto di 10 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte.

La giornata assegnerà il titolo simbolico di campione d'inverno: nell'era dei 3 punti, ovvero dal 1994/95, nelle 4 occasioni in cui ha chiuso in vetta il girone di andata, l'Inter ha poi conquistato lo Scudetto a fine stagione.

Bilancio nettamente favorevole all'Inter nei 58 precedenti giocati in casa in Serie A, con 40 vittorie, 9 pareggi e 9 affermazioni atalantine. Nelle ultime 5 sfide al Meazza, i padroni di casa hanno subito una sola rete totalizzando 4 successi e un pareggio.

L'ultima vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Inter è del 23 marzo 2014, con un successo per 2-1 al Meazza per la squadra allora guidata da Colantuono grazie ad una doppietta di Bonaventura, che vanificò il provvisorio 1-1 di Icardi.

L'Atalanta è la squadra che ha segnato più goal nel campionato, vale a dire 48. L'ultima formazione capace di essere così prolifica sotto il profilo realizzativo fu la del 1958/59. Con una rete i bergamaschi stabilirebbero il primato assoluto di goal in 19 partite negli ultimi 60 anni di Serie A.

I milanesi hanno collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, l'Atalanta invece è reduce da 3 vittorie, fra cui le ultime due per 5-0, e una sconfitta fuori casa a nelle ultime 4 partite di campionato.

Il belga Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter con 14 goal nelle sue prime 18 gare in Serie A, suo primato realizzativo in carriera: l'ultimo giocatore a segnare almeno 15 volte nelle prime 19 gare di A fu Andriy Shevchenko nel 1999/2000. Fra i bergamaschi invece il giocatore più prolifico è il colombiano Luis Muriel con 10 centri.

QUANDO SI GIOCA INTER-ATALANTA

Inter-Atalanta si giocherà la sera di sabato 11 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il derby lombardo Inter-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

Conte dovrà fare a meno di Barella e Brozovic, squalificati, oltre che dell'infortunato D'Ambrosio. Davanti a capitan Handanovic, nella linea a tre difensiva accanto a De Vrij dovrebbero giocare Godin e Bastoni. In mediana potrebbe rivedersi da titolare come mezzala sinistra Sensi, mentre Brozovic sarà il regista e Gagliardini dovrebbe essere preferito a Vecino che non è al meglio. Sulle fasce vanno verso la conferma Candreva a destra e Biraghi a sinistra, così come in attacco l'argentino Lautaro Martínez e il belga Lukaku.

Gasperini dovrebbe puntare su un 3-4-2-1 con Gómez e Ilicic sicuri del posto, mentre Muriel e Pasalic si giocano l'altra maglia. A centrocampo a destra Castagne è favorito su Hateboer, a sinistra agirà Gosens. In mezzo De Roon accanto a Freuler. In porta giocherà Gollini, davanti a lui una linea difensiva a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Pasalic; Ilicic.