Inter e Atalanta si affrontano nella penultima giornata del campionato di Serie A: tutte le info su dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inter e Atalanta si affrontano a San Siro per la penultima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri, terzi in classifica, puntano a chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League: ai nerazzurri, infatti, basta un solo punto per centrare l'approdo alla prossima edizione della massima rassegna continentale.

Di fronte, però, ci sarà l'Atalanta tornata in corsa anche grazie alla penalizzazione della Juve: i bergamaschi occupano il quinto posto, in piena zona Europa League, e viaggiano a -3 dal Milan quarto.

L'Inter è reduce dalla vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina: 2-1 firmato Lautaro Martinerz, dopo l'iniziale goal di Gonzalez.

ORARIO INTER-ATALANTA

La sfida tra Inter e Atalanta si disputerà sabato 27 maggio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-ATALANTA IN TV E STREAMING

Inter-Atalanta sarà visibile in diretta su DAZN, scaricando l'app su una moderna smart tv, su console di gioco come PlayStation o Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match si potrà seguire anche in co-esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Inter-Atalanta può essere seguita anche in diretta streaming: i clienti DAZN dovranno scaricare la relativa app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Gli abbonati Sky, invece, dovranno seguire lo stesso procedimento ma usufruendo del servizio Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' sarà possibile seguire la diretta del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca affidata a Stefano Borghi e ad Andrea Stramaccioni. Inter-Atalanta, invece, sarà raccontata su Sky da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Inter-Atalanta anche su GOAL. Come di consueto vi racconteremo tutti i fatti salienti e gli eventi della gara attraverso la nostra diretta testuale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.