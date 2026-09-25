Dove vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Wembley

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Inghilterra-Spagna: sabato 26 settembre ore 20:45

Wembley ospita la sfida di UEFA Nations League tra Inghilterra e Spagna, due nazionali che arrivano all'appuntamento con storie recenti molto diverse alle spalle.

Thomas Tuchel guida i Tre Leoni in un momento di transizione. Dopo l'eliminazione ai Mondiali per mano dell'Argentina, il tecnico tedesco sta ridisegnando il gruppo, richiamando in squadra giocatori come Trent Alexander-Arnold — del quale ha ammesso un trattamento non del tutto equo in passato — e Cole Palmer, anche se quest'ultimo è a rischio forfait per un problema fisico.

La Spagna di Luis de la Fuente arriva invece da un Mondiale trionfale. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina in finale, chiudendo il torneo con un percorso netto che conferma lo status di squadra dominante nel calcio internazionale.

Per l'Inghilterra, la Nations League rappresenta un banco di prova importante nel nuovo ciclo. Tuchel ha operato scelte nette: Harry Maguire ancora fuori con una difesa deve fare i conti anche con il forfait di Tino Livramento, infortunatosi in allenamento con il Newcastle. Morgan Gibbs-White invece è stato ignorato nonostante le buone prestazioni con il Nottingham Forest.

La Spagna, dal canto suo, può contare su un gruppo rodato e motivato. Fermin Lopez è rientrato in nazionale dopo aver saltato il Mondiale per infortunio e si è detto entusiasta di ritrovare il gruppo, elogiando la qualità dei compagni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte inglese, le ultime notizie indicano che Cole Palmer potrebbe non essere disponibile a causa di un problema fisico, mentre Tino Livramento ha riportato un infortunio in allenamento con il Newcastle e dovrebbe dare forfait. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno comunicate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Inghilterra arriva da quattro risultati utili nelle ultime cinque partite disputate durante il Mondiale. I Tre Leoni hanno battuto la Francia 6-4 nella loro ultima uscita per la finale 3°-4° posto. In semifinale avevano perso contro l'Argentina (1-2).

La Spagna presenta un ruolino di marcia immacolato nelle cinque partite disputate dopo la fase a gironi, tutte vinte. Le Furie Rosse hanno superato l'Argentina in finale (1-0), la Francia (2-0), il Belgio (2-1), il Portogallo (1-0) e l'Austria (3-0), segnando nove reti e subendone solo una nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale alla finale degli Europei del 14 luglio 2024, quando la Spagna si impose 2-1 sull'Inghilterra. Nelle cinque sfide più recenti, la Spagna conduce con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, con un pareggio nel mezzo: un 2-2 in amichevole nel novembre 2016. L'Inghilterra ha ottenuto l'unica vittoria del periodo nel match di Nations League del 2018 a Siviglia, imponendosi 3-2.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Croazia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cechia CEC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inghilterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spagna SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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