La partita tra Inghilterra e Costarica è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire la diretta.

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Inghilterra-Costarica: data e orario

L'Inghilterra affronta la Costarica in un'amichevole internazionale all'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida. I Tre Leoni usano questa partita come banco di prova finale in vista del Mondiale 2026, che li vedrà esordire nel Gruppo L il 17 giugno contro la Croazia all'AT&T Stadium di Arlington.

Thomas Tuchel ha un roster ricco di opzioni, ma anche qualche interrogativo tattico da risolvere. Il posto da titolare non è garantito a nessuno: lo stesso Jude Bellingham è stato avvertito dal commissario tecnico che dovrà guadagnarsi la maglia da titolare, con Morgan Rogers dell'Aston Villa pronto a insidiarlo per il ruolo di trequartista.

Harry Kane arriva alla competizione dopo una stagione straordinaria con il Bayern Monaco, ed è il punto di riferimento attorno a cui ruota l'intero progetto offensivo inglese. Il capitano porta sulle spalle le speranze di un'intera nazione che non vince un trofeo maggiore dal 1966.

Declan Rice è stato ufficialmente confermato da Tuchel come vice-capitano per il Mondiale. Il centrocampista dell'Arsenal è già nel ritiro della nazionale in Florida e sarà titolare anche stasera, secondo le probabili formazioni.

La Costarica di Miguel Herrera arriva a questa sfida in un momento complicato. I centroamericani hanno perso tre delle ultime cinque gare disputate, e il pesante 5-0 subito contro l'Iran a marzo rimane un risultato che pesa. Stasera cercheranno di riscattarsi contro un avversario di livello superiore.

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Formazioni

Tuchel si affida a un undici di qualità per questa amichevole. Tra i pali c'è Jordan Pickford, con Reece James e Nico O'Reilly sulle fasce e la coppia John Stones-Marc Guehi al centro della difesa. A centrocampo Declan Rice è il perno, con Jude Bellingham ed Elliot Anderson a completare il reparto. In attacco spazio a Bukayo Saka, Marcus Rashford e Harry Kane. Non si registrano infortuni o squalifiche nella rosa inglese.

Miguel Herrera schiera Patrick Sequeira in porta, con una linea difensiva composta da Kendall Waston, Haxzel Quiros, Francisco Calvo e Juan Pablo Vargas. A centrocampo figurano Josimar Alcocer, Aaron Murillo, Andrey Soto e Warren Madrigal, mentre in attacco Manfred Ugalde è supportato da Alvaro Zamora. Anche per la Costarica non sono segnalati indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda il 6 giugno, mentre in precedenza i Tre Leoni avevano perso 1-0 contro il Giappone a marzo. Il pareggio 1-1 con l'Uruguay e le due vittorie nei playoff mondiali contro Albania (2-0) e Serbia (2-0) completano il quadro. Nelle cinque gare, l'Inghilterra ha segnato cinque reti e ne ha subite due.

La Costarica ha raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è la sconfitta per 3-1 contro la Colombia il 1° giugno, preceduta dal pesante 5-0 incassato dall'Iran a marzo. I centroamericani non vincono da più di sei mesi: nelle ultime cinque partite hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti undici.

Precedenti

ING Ultime 2 partite CRC 1 Vittoria 1 Pareggio 0 Vittorie Inghilterra 2 - 0 Costarica

Costarica 0 - 0 Inghilterra 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Negli ultimi precedenti disponibili tra le due nazionali, l'Inghilterra ha vinto l'unico scontro diretto con un risultato netto. Il confronto più recente risale al 7 giugno 2018, quando i Tre Leoni si imposero per 2-0 in un'amichevole. In precedenza, il 24 giugno 2014 nella fase a gironi del Mondiale, Costarica e Inghilterra si divisero la posta con uno 0-0.

Classifica









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