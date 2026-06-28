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Germania-Paraguay: data e orario

La Germania affronta il Paraguay nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts. Die Mannschaft arrivano da primi del Girone E, ma con qualche ombra da dissipare dopo la sconfitta all'ultima giornata.

Julian Nagelsmann ha concluso la fase a gironi con dieci gol segnati da sette marcatori diversi, segno di una squadra capace di fare male in molti modi. Ma la sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador ha riacceso i dubbi su alcuni elementi chiave, e le voci attorno alla squadra tedesca si sono moltiplicate nei giorni successivi.

Nagelsmann ha difeso pubblicamente Jamal Musiala e Florian Wirtz dopo le critiche ricevute per la prestazione contro l'Ecuador, promettendo di tirar fuori il meglio dai due talenti nel momento decisivo del torneo. Anche Manuel Neuer è finito nel mirino della stampa tedesca per il gol subito, ma il portiere del Bayern ha respinto con forza le accuse.

Dall'altra parte, il Paraguay ha raggiunto questa fase da terzo classificato nel Girone D, con un percorso tutt'altro che brillante. La sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti nella gara d'esordio sembrava aver già compromesso tutto, ma la vittoria di misura sulla Turchia e il pareggio a reti bianche con l'Australia sono bastati per passare il turno.

Gustavo Alfaro ha costruito una squadra difficile da battere: due clean sheet nelle ultime due partite raccontano di un gruppo che ha trovato compattezza difensiva proprio quando serviva. Miguel Almiron, però, non sarà della partita dopo la squalifica rimediata contro la Turchia, una perdita pesante per la nazionale paraguaiana.

I vincitori di questa sfida a Foxborough affronteranno chi avrà la meglio tra Francia e Svezia il 4 luglio. Per seguire ogni momento della partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Formazioni

Julian Nagelsmann dovrà fare a meno di Nico Schlotterbeck, out per infortunio. Il probabile undici tedesco vede Neuer in porta, con Kimmich, Ruediger, Tah e Raum in difesa; Pavlovic e Nmecha a centrocampo, Wirtz, Musiala e Sané sulla trequarti, con Havertz unica punta.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro non registra infortuni, ma dovrà rinunciare a Diego Gomez per squalifica. La probabile formazione vede Gill tra i pali; Velazquez, Balbuena, Caceres e Alonso in difesa; Mauricio, Cubas, Galarza e Almiron a centrocampo; Enciso e Avalos in attacco. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 15 N. Schlotterbeck Infortuni e squalifiche 8 D. Gomez

Stato di forma

La Germania ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato il ko per 2-1 contro l'Ecuador il 25 giugno, che ha interrotto una serie positiva. In precedenza, Die Mannschaft avevano battuto la Costa d'Avorio 2-1 e travolto il Curaçao per 7-1 nella fase a gironi, oltre a superare gli USA 2-1 e la Finlandia 4-0 nelle amichevoli pre-torneo.

Il Paraguay ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Australia del 26 giugno, che ha garantito il passaggio del turno. Prima di questo, la vittoria per 1-0 sulla Turchia e la pesante sconfitta per 4-1 contro gli USA. Nelle amichevoli, successo per 4-0 sul Nicaragua e sconfitta per 2-1 contro il Marocco.

Precedenti

GER Ultime 2 partite PGY 1 Vittoria 1 Pareggio 0 Vittorie Germania 3 - 3 Paraguay

Germania 1 - 0 Paraguay 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Germania e Paraguay si sono affrontate in due precedenti. L'incontro più recente risale al 14 agosto 2013, un'amichevole terminata 3-3. In precedenza, i tedeschi si erano imposti per 1-0 nella fase a gironi del Mondiale del 15 giugno 2002.

Classifica





La Germania ha chiuso al primo posto nel Girone E dei Mondiali 2026, mentre il Paraguay ha raggiunto il round of 32 classificandosi terzo nel Girone D.





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