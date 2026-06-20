In Italia, Germania vs Costa d'Avorio è trasmessa su Rai 1 e disponibile in live streaming gratuito su RaiPlay. La partita è visibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Germania-Costa d'Avorio con una VPN

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Germania-Costa d'Avorio: data e orario

Germania e Costa d'Avorio si sfidano al Toronto Stadium in una partita del Girone E della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dopo aver vinto le rispettive gare d'esordio, il che rende questa sfida determinante per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

Julian Nagelsmann ha già impressionato nel torneo. La sua Germania ha travolto Curaçao per 7-1 nella gara inaugurale, una prestazione che ha alimentato il dibattito in patria e non solo. Nonostante le polemiche seguite alle critiche tattiche dell'ex ct Jürgen Klopp, prontamente ritirate con una scusa pubblica, la Mannschaft si presenta a Toronto con grande fiducia nei propri mezzi.

Dalla parte opposta, la Costa d'Avorio di Emerse Fae ha superato l'Ecuador per 1-0 nella prima giornata, confermando una solidità difensiva che caratterizza questa squadra. Gli Elefanti hanno dimostrato di saper soffrire e colpire con precisione, qualità che potrebbero tornare utili contro un avversario di questo calibro.

Sulla Costa d'Avorio pesa però un'ombra pesante. L'attaccante Elye Wahi è stato interrogato dalle autorità investigative francesi in relazione a gravi accuse di combine legate a un cartellino giallo intenzionale in una partita di Ligue 1. Il giocatore è comunque presente al Mondiale, ma la vicenda tiene banco a pochi giorni dalla partita.

Nel Girone E, la Germania guida la classifica mentre la Costa d'Avorio occupa la seconda posizione. Una vittoria per entrambe le squadre garantirebbe la qualificazione al turno successivo con un turno di anticipo.

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Formazioni

Per la Germania, Julian Nagelsmann guida la squadra senza che siano stati comunicati indisponibili o squalificati. Non è stata resa nota la formazione probabile, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Per la Costa d'Avorio, il commissario tecnico Emerse Fae non ha segnalato infortuni o squalifiche ufficiali. Anche in questo caso non è stato diffuso un undici titolare probabile, e la situazione sarà aggiornata a ridosso della gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Germania arriva alla partita con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Nell'unica gara mondiale disputata finora, ha battuto Curaçao per 7-1, segnando il punteggio più alto del torneo fino a questo momento. Nelle amichevoli preparatorie, ha superato gli USA per 2-1 e la Finlandia per 4-0, oltre ad aver vinto contro Ghana (2-1) e Svizzera (4-3). Nelle ultime cinque partite, la Mannschaft ha segnato 18 gol subendone soltanto 7.

Anche la Costa d'Avorio ha iniziato il Mondiale con una vittoria, battendo l'Ecuador per 1-0. Prima del torneo, gli Elefanti avevano superato la Francia per 2-1 e la Scozia per 1-0, oltre ad aver vinto per 4-0 contro la Corea del Sud. L'unica sconfitta nelle ultime cinque gare è arrivata contro l'Egitto per 3-2 in Coppa d'Africa a gennaio. Quattro vittorie e una sconfitta compongono il bilancio recente della squadra di Fae.

Precedenti

GER Ultima partita CAV 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Germania 2 - 2 Costa d'Avorio 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra Germania e Costa d'Avorio sono rari. L'unico incontro registrato negli ultimi anni risale al 18 novembre 2009, quando le due squadre si divisero la posta in pareggio per 2-2 in un'amichevole. Con un solo precedente disponibile, non è possibile tracciare tendenze significative tra le due nazionali.

Classifica





Nel Mondiali - Girone E, la Germania occupa attualmente il primo posto, mentre la Costa d'Avorio si trova in seconda posizione.





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