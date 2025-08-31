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Imbattute all'esordio nel nuovo campionato, Genoa e Juventus si sfidano in una gara affascinante e piena di storia. In palio per la squadra di Patrick Vieira c'è la prima vittoria, per quella di Igor Tudor la seconda.

Per gli appassionati che desiderano seguire la partita Genoa-Juventus, oltre alle informazioni sulla diretta TV e streaming, è utile sapere alcuni dei migliori siti scommesse offrono spesso la diretta di eventi sportivi selezionati.

Vedi solo quello che vuoi vedere

Il Genoa ha infatti pareggiato senza reti al debutto contro il Lecce: uno 0-0 povero di emozioni e di occasioni da rete. La Juventus ha invece aspettato un tempo prima di avere la meglio sul Parma, imponendosi nella ripresa per 2-0 grazie alle reti di David e Vlahovic.

Nello scorso campionato la Juventus ha battuto il Genoa sia nella gara d'andata che in quella di ritorno, imponendosi rispettivamente per 3-0 al Ferraris e per 1-0 all'Allianz Stadium.

Ecco dunque tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Juventus in diretta tv e streaming: gara che prenderà il via alle ore 18.30 di domenica 31 agosto 2025.

Dove vedere Genoa-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Genoa-Juventus è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile in diversi modi: o scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore compatibile con il servizio oppure su un dispositivo mobile come un computer, un cellulare un tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale della stessa DAZN.

Chi presenterà e racconterà Genoa-Juventus:

Telecronista e seconda voce: Ricky Buscaglia e Emanuele Giaccherini

Genoa-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Chi trasmette Genoa-Juventus in diretta TV e in streaming?

Genoa-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Genoa e Juventus

Il Genoa ha raccolto solo un pareggio nella prima giornata del campionato: 0-0 contro il Lecce. Risultato che non soddisfa completamente la formazione di Patrick Vieira, soprattutto perché arrivato davanti al proprio pubblico.

Al contrario è invece partita completamente col piede giusto la Juventus, che ha avuto la meglio nel secondo tempo sul Parma. I bianconeri, vincendo, rimarrebbero dunque a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.

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