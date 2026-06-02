In Italia, Galles vs Ghana è trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in live streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Galles-Ghana con una VPN

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Galles-Ghana: data e orario

Il Galles affronta il Ghana in un'amichevole pre-Mondiale il 2 giugno, con entrambe le nazionali che cercano risposte importanti prima che il torneo prenda il via negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Per il Galles si tratta di una delle ultime occasioni per competere a livello internazionale questa estate, dopo che la nazionale dei Dragoni non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale 2026. Il recente percorso della squadra racconta di alti e bassi: la travolgente vittoria per 7-1 contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni si scontra con le sconfitte contro il Belgio e la Bosnia ed Erzegovina, e con il pareggio per 1-1 contro l'Irlanda del Nord nell'ultima uscita di marzo.

Il Ghana arriva a questa sfida in un momento di evidente difficoltà. Le Black Stars hanno perso tutte e cinque le ultime partite, subendo undici reti e segnandone soltanto quattro. Le sconfitte contro la Germania, l'Austria e il Messico nelle amichevoli più recenti rendono questo appuntamento una prova da non sbagliare per Otto Addo e i suoi.

La posta in gioco per il Ghana è concreta. Le Black Stars apriranno la loro campagna nel Gruppo L contro il Panama il 17 giugno a Toronto, per poi affrontare l'Inghilterra il 23 giugno a Foxborough e la Croazia il 27 giugno a Philadelphia. Con un calendario così impegnativo, ogni minuto di preparazione conta.

Il Galles, pur senza un torneo da giocare, ha tutto l'interesse a chiudere la stagione con una prestazione convincente. Per i giocatori gallesi questa partita rappresenta una vetrina importante in un'estate in cui le opportunità internazionali scarseggiano.

Il divario di forma tra le due squadre rende questa amichevole più interessante di quanto il contesto potrebbe suggerire. Il Galles parte favorito sulla carta, ma il Ghana sa di non potersi permettere un'altra sconfitta senza rispondere sul piano del gioco.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Galles vs Ghana in diretta TV e in live streaming, con orario d'inizio e canali disponibili.

Formazioni

Le notizie ufficiali sulle rose di Galles e Ghana non sono ancora disponibili. Non sono stati comunicati dati su infortuni o squalifiche per nessuna delle due squadre in questa fase. Anche le probabili formazioni non sono state rese note. Le informazioni verranno aggiornate non appena le squadre saranno confermate in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Galles arriva a questa partita con un bilancio altalenante nelle ultime cinque uscite: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più netto del periodo è stata la vittoria per 7-1 sulla Macedonia del Nord nelle qualificazioni mondiali, a cui si aggiunge il successo per 1-0 in trasferta contro il Liechtenstein. Sul fronte negativo, i Dragoni hanno subito una sconfitta per 4-2 contro il Belgio e un 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina, prima di pareggiare 1-1 con l'Irlanda del Nord nell'amichevole di fine marzo.

Il Ghana attraversa un momento difficile. Le Black Stars hanno perso tutte e cinque le ultime partite, con undici gol subiti e soltanto quattro segnati. L'ultima sconfitta è arrivata il 23 maggio contro il Messico per 2-0 in amichevole. In precedenza, la squadra di Otto Addo aveva ceduto 5-1 all'Austria e 2-1 alla Germania in back-to-back a fine marzo, e aveva perso 1-0 sia contro il Sudafrica che contro la Corea del Sud.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque precedenti tra Galles e Ghana. Non è quindi possibile ricostruire un bilancio storico recente tra le due nazionali sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica









Guida passo passo alla VPN per guardare Galles-Ghana oggi

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