Coppa del Mondo - Semifinale Dallas Stadium

Francia vs Spagna è disponibile in diretta TV e in live streaming in Italia. Le opzioni sono elencate di seguito.

Come vedere Francia-Spagna con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Francia-Spagna: data e orario

Francia e Spagna si affrontano al Dallas Stadium di Arlington nella prima semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2026, con un posto in finale domenica in palio.

La Francia di Didier Deschamps arriva a questo appuntamento dopo aver attraversato l'intera fase a eliminazione diretta senza subire gol. I Bleus hanno vinto tutte e sei le partite del torneo, segnando 16 reti, con Kylian Mbappé protagonista assoluto in ogni momento della competizione.

La Spagna ha percorso una strada altrettanto solida. Dopo un avvio di torneo in sordina, la squadra di Luis de la Fuente ha eliminato Austria, Portogallo e Belgio nei turni a eliminazione diretta, subendo un solo gol in queste tre partite.

Il duello psicologico è già iniziato. Lamine Yamal ha dichiarato che la Francia dovrebbe avere paura della Spagna, mentre dal fronte francese Ibrahima Konaté ha risposto con fermezza. Il capitano spagnolo Rodri, nel frattempo, ha invitato il giovane compagno di squadra a gestire la propria "ansia" e a concentrarsi sulla prestazione.

Per Mbappé questa partita ha un peso speciale. Il 27enne ha vissuto una stagione di club travagliata al Real Madrid e arriva a Dallas con la fame di chi vuole lasciare il segno sul palcoscenico più grande. Con 20 gol ai Mondiali, è a una sola rete dal record assoluto.

Sull'altro versante, Pedro Porro si è guadagnato un posto da titolare sulla fascia destra spagnola dopo aver iniziato il torneo in panchina. La sua intesa con Lamine Yamal è diventata uno degli assi nella manica di De la Fuente.

Per sapere su quale canale seguire Francia vs Spagna e come guardare la partita in diretta streaming, continua a leggere.

Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe confermare la formazione tipo. Mike Maignan difende i pali, protetto da una linea a quattro composta da Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne. Adrien Rabiot e Manu Koné sono i due mediani, con Michael Olise, Desire Doué e Ousmane Dembélé a supporto di Kylian Mbappé. Non risultano infortuni né squalifiche per i Bleus, anche se la condizione della caviglia di Mbappé — uscito anzitempo nel quarto di finale contro il Marocco — sarà monitorata fino al calcio d'inizio.

Luis de la Fuente può contare su una rosa al completo. L'undici probabile prevede Unai Simón in porta, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella in difesa. Rodri e Pedri formano la cerniera di centrocampo, mentre Dani Olmo, Alejandro Baena e Lamine Yamal agiscono alle spalle di Mikel Oyarzabal. Nessuna squalifica né infortunio confermato per La Roja.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia ha vinto tutte e cinque le ultime partite, tutte nella Coppa del Mondo 2026. L'ultima è stata la vittoria per 2-0 sui quarti di finale contro il Marocco. In precedenza, i Bleus avevano battuto il Paraguay 1-0 agli ottavi, la Svezia 3-0, la Norvegia 4-1 e l'Iraq 3-0 nella fase a gironi. In queste cinque gare la Francia ha segnato 13 gol, tenendo quattro porte inviolate e subendo una sola rete.

Anche la Spagna ha vinto le ultime cinque partite, tutte in questo torneo. Il successo più recente è il 2-1 sul Belgio ai quarti di finale, la prima partita in cui La Roja ha subito un gol nella fase a eliminazione diretta. Prima di allora, la Spagna aveva battuto il Portogallo 1-0, l'Austria 3-0, l'Uruguay 1-0 e l'Arabia Saudita 4-0, segnando 11 gol complessivi e mantenendo tre clean sheet.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 5 giugno 2025, quando la Spagna si impose 5-4 sulla Francia nella finale di UEFA Nations League. Prima di quella sfida, La Roja aveva battuto i Bleus 2-1 nella semifinale di Euro 2024, mentre la Francia aveva vinto 2-1 nella finale di Nations League del 2021. Negli ultimi cinque incontri la Spagna ha vinto tre volte e la Francia due, con le due squadre che hanno prodotto complessivamente 16 gol.

Classifica





La Spagna ha chiuso al primo posto nel Gruppo H, mentre la Francia ha vinto il Gruppo I per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







