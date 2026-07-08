Francia vs Marocco è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Come vedere Francia-Marocco con una VPN

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Francia-Marocco: data e orario

Francia e Marocco si ritrovano faccia a faccia al Gillette Stadium di Foxborough, Boston, per un quarto di finale della Coppa del Mondo 2026 che riaccende i ricordi di Qatar 2022. È la rivincita della semifinale di quattro anni fa, quando Les Bleus si imposero 2-0 per poi arrivare a un passo dal titolo.

La Francia di Didier Deschamps si presenta all'appuntamento con cinque vittorie su cinque partite disputate in questo Mondiale. Il percorso è stato netto: tre gol segnati contro Svezia, Iraq e Senegal nel girone, poi la vittoria sofferta per 1-0 sul Paraguay agli ottavi, decisa da un rigore di Kylian Mbappé. Un cammino che conferma i Bleus tra i candidati principali alla vittoria finale.

Mbappé è il trascinatore assoluto: sette reti in cinque presenze al torneo, secondo solo a Lionel Messi nella classifica marcatori. L'attaccante del Real Madrid porta con sé anche la voglia di cancellare il dolore della finale persa contro l'Argentina nel 2022, quando segnò una tripletta ma non bastò. Michael Olise, con la sua qualità tecnica e la disinvoltura che lo contraddistingue, è l'altra arma letale di Deschamps.

Il Marocco arriva ai quarti dopo aver eliminato il Canada con un netto 3-0 agli ottavi ed è a quattro vittorie consecutive. Gli uomini di Mohamed Ouahbi hanno mostrato solidità difensiva e capacità di colpire in transizione, con Achraf Hakimi e Brahim Diaz tra i protagonisti più attesi.

Non mancano le polemiche: la FIFA ha designato una terna arbitrale argentina per questa partita, scelta che ha sollevato un acceso dibattito nel mondo del calcio, considerando i rapporti tra Francia e Argentina e la rivalità sportiva in corso in questo torneo.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe schierare il seguente undici titolare: Maignan in porta; Kounde, Saliba, Upamecano e Digne in difesa; Kone e Rabiot in mediana; Olise, Dembele e Barcola a supporto di Mbappé. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo Francia. Le informazioni saranno aggiornate in prossimità del fischio d'inizio.

Mohamed Ouahbi si affida a Bounou tra i pali, con una difesa a quattro composta da Riad, Diop, Mazraoui e Hakimi. A centrocampo spazio a Bouaddi, Ounahi e El Aynaoui, mentre Brahim Diaz, El Khannouss e Rahimi agiranno nel reparto offensivo. Anche per il Marocco non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche. Aggiornamenti saranno forniti nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia ha vinto tutte e cinque le partite disputate in questo Mondiale, con un bilancio di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. I Bleus hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 2 nel periodo considerato. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul Paraguay il 4 luglio, con Mbappé decisivo dal dischetto. In precedenza, la squadra aveva travolto la Svezia 3-0 e la Norvegia 4-1, dimostrando una notevole efficacia realizzativa nei momenti decisivi del torneo.

Il Marocco ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite. L'unico passo falso è stato il pareggio per 1-1 contro il Brasile il 13 giugno, nella prima giornata del girone. Da lì in poi, le Lions de l'Atlas non si sono più fermate: vittoria sulla Scozia per 1-0, poi 4-2 sull'Haiti, 1-1 sull'Olanda e infine il 3-0 al Canada agli ottavi di finale. In totale, il Marocco ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due nazionali risale al 14 dicembre 2022, quando la Francia si impose 2-0 sul Marocco nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar. Nei tre confronti disponibili, la Francia conduce con 2 vittorie contro 0 del Marocco, con 1 pareggio. L'altro incontro ufficiale del dataset è un'amichevole del novembre 2007, terminata 2-2, mentre in un'amichevole del giugno 2000 la Francia vinse 5-1 in casa del Marocco.

Classifica

Nella Coppa del Mondo 2026, il Marocco ha chiuso al secondo posto nel Girone C, mentre la Francia ha terminato al primo posto nel Girone I.





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