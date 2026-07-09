Coppa del Mondo - Quarti di finale Boston Stadium

Francia vs Marocco è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Francia-Marocco con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Francia-Marocco: data e orario

Francia e Marocco si sfidano al Gillette Stadium di Foxborough, Boston, per un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo 2026. Il calcio d'inizio è fissato per le 22:00 ora italiana di giovedì 9 luglio.

È la rivincita della semifinale di Qatar 2022, quando i Bleus si imposero 2-0 sugli Atlanti. Quattro anni dopo, entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento con ambizioni concrete e credenziali solide.

Deschamps ha costruito la squadra più prolifica del torneo. La Francia ha segnato tre o più gol in ciascuna delle quattro partite della fase a gironi, prima di superare il Paraguay con un rigore di Kylian Mbappé negli ottavi. Il capitano ha già messo a segno sette reti in questo Mondiale, a una lunghezza da Lionel Messi nella classifica marcatori.

Mbappé arriva a questo quarto di finale con qualcosa in più da dimostrare. Dopo la vittoria sul Paraguay, è stato bersaglio di insulti razzisti da parte di un politico paraguaiano, ma Deschamps ha confermato che il suo capitano è pienamente concentrato e mentalmente pronto. Sul campo, non ci sono segnali che possa essere qualcosa di diverso dall'arma più pericolosa della Francia.

Il Marocco ha risposto presente. Mohamed Ouahbi ha guidato gli Atlanti a quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unico passo falso rappresentato dal pareggio per 1-1 contro il Brasile nella fase a gironi. La vittoria per 3-0 sul Canada negli ottavi ha confermato che questa squadra sa fare male quando è in giornata.

Achraf Hakimi, Brahim Diaz e Soufiane Rahimi danno al Marocco qualità reale in transizione. Gli Atlanti hanno dimostrato a Qatar 2022 di saper resistere ai grandi, e non arriveranno a Foxborough solo per fare scena.

Ecco tutto quello che devi sapere su dove vedere Francia vs Marocco in diretta, inclusi canale TV, opzioni di live stream e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Deschamps dovrebbe schierare un undici titolare di peso. Il probabile XI della Francia è: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola; Ousmane Dembele; Kylian Mbappe. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo francese, anche se Olise porta un cartellino giallo e un'altra ammonizione gli costerebbe la semifinale, dopo che la FIFA ha respinto il ricorso formale della federazione francese.

Per il Marocco, il probabile XI di Ouahbi è: Yassine Bounou; Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Achraf Hakimi; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi. Nessun infortunio né squalifica segnalati neanche nel gruppo marocchino. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva a questo quarto di finale con cinque vittorie consecutive in questo Mondiale, con un bilancio di 5V-0P-0S. L'ultima uscita è stata la vittoria per 1-0 sul Paraguay il 4 luglio, decisa dal rigore di Mbappé. In precedenza, i Bleus avevano battuto la Svezia 3-0 e la Norvegia 4-1, con Ousmane Dembele autore di una tripletta nel primo tempo contro gli scandinavi. Attraverso queste cinque partite, la Francia ha segnato 12 gol e ne ha subiti due.

Il Marocco ha vinto quattro delle ultime cinque partite nel torneo, con un solo pareggio. Il risultato più recente è stata la netta vittoria per 3-0 sul Canada il 4 luglio. L'unico punto lasciato per strada è arrivato con l'1-1 contro il Brasile nella fase a gironi. Gli Atlanti hanno segnato nove gol in cinque partite e ne hanno incassati tre.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale alla semifinale di Qatar 2022 del 14 dicembre 2022, quando la Francia vinse 2-0. Nei tre precedenti disponibili, la Francia ha vinto due volte e si registra un pareggio. Gli altri incontri documentati sono un'amichevole terminata 2-2 nel novembre 2007 e una vittoria francese per 5-1 in un'amichevole giocata in Marocco nel giugno 2000.

Classifica





La Francia ha chiuso al primo posto nel Girone I, mentre il Marocco si è qualificato come secondo classificato nel Girone C.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







