Serie C
team-logoFoggia
team-logoGiugliano
Guarda LIVE su NOW
GOAL

Dove vedere Foggia-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Foggia e Giugliano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Sfida salvezza nella domenica sera di Serie C.Allo stadio Pino Zaccheria si affrontano il Foggia di Barilari e il Giugliano di Ezio Capuano.Per i rossoneri è l'inizio di una nuova era, dopo la cessione del club da Canonino a Casillo-De Vitto.In campo, invece, i satanelli devono risalire una classifica che al momento li vede penultimi, a +3 proprio sul Giugliano fanalino di coda del torneo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Giugliano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Foggia-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.

Serie C
Foggia crest
Foggia
FOG
Giugliano crest
Giugliano
GIU

Sarà possibile seguire Foggia-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Foggia-Giugliano: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Foggia e Giugliano, valida per la 22^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Foggia

Probabile formazione Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Pazienza, Castorri; Oliva, Bevilacqua, D’Amico. All. Barilari.

Notizie sul Giugliano

Probabile formazione Giugliano (3-4-2-1): Bolletta; De Rosa, Justiniano, Caldore; Marchisano, Zammarini, Cester, Vaglica; Baldè, Volpe; Prado. All. Capuano.

Forma

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

GIU
-Forma

Goal segnato (subito)
0/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Entrambe le squadre non vincono da diverse settimane: l'ultimo successo del Foggia è del 15 dicembre, il 2-1 al Monopoli; per il Giugliano, invece, i tre punti mancano addirittura dall'1-0 a Caravaggio contro l'Atalanta U23, datato 8 novembre. 

Partite tra le due squadre

FOG

Ultime 5 partite

GIU

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

4

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Il Giugliano ha vinto tutti e quattro gli ultimi incontri: l'ultimo risultato positivo per il Foggia è dell'11 settembre 2023. 

Classifica

Foggia terzultimo in classifica a quota 19 punti, mentre il Giugliano occupa la ventesima posizione a 16 e oggi sarebbe retrocesso direttamente in Serie D. 

0