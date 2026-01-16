Dove vedere Foggia-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Giugliano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Foggia-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Foggia-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Foggia-Giugliano: ora di inizio
La gara fra Foggia e Giugliano, valida per la 22^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Foggia
Probabile formazione Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Pazienza, Castorri; Oliva, Bevilacqua, D’Amico. All. Barilari.
Notizie sul Giugliano
Probabile formazione Giugliano (3-4-2-1): Bolletta; De Rosa, Justiniano, Caldore; Marchisano, Zammarini, Cester, Vaglica; Baldè, Volpe; Prado. All. Capuano.
Forma
Entrambe le squadre non vincono da diverse settimane: l'ultimo successo del Foggia è del 15 dicembre, il 2-1 al Monopoli; per il Giugliano, invece, i tre punti mancano addirittura dall'1-0 a Caravaggio contro l'Atalanta U23, datato 8 novembre.
Partite tra le due squadre
Il Giugliano ha vinto tutti e quattro gli ultimi incontri: l'ultimo risultato positivo per il Foggia è dell'11 settembre 2023.
Classifica
Foggia terzultimo in classifica a quota 19 punti, mentre il Giugliano occupa la ventesima posizione a 16 e oggi sarebbe retrocesso direttamente in Serie D.