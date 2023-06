Fiorentina e West Ham giocheranno per alzare al cielo la Conference League: dove vedere la finale in diretta tv e streaming.

Dopo la rimonta di Basilea conclusa da Barak al 130', la Fiorentina di Italiano si prepara a vivere l'ultimo atto di Conference League 2022/2023: a Praga l'avversario per il trofeo sarà il West Ham di David Moyes, Ogbonna e Paquetá.

Dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter, Cabral e compagni non vogliono fallire l'obiettivo di riportare a Firenze un trofeo che manca da 22 anni, quando nel 2001 sotto il cielo di Roma la Fiorentina alzò la Coppa Italia battendo il Parma. Se si parla di un titolo UEFA, invece, il digiuno viola è ancora più lungo: bisogna riavvolgere il nastro fino alla Coppa delle Coppe del 1961, l'unico trofeo internazionale nella bacheca del club.

La finale di Conference League è dunque un appuntamento fondamentale per ogni tifoso e per la storia della società viola.

Di seguito tutte le informazioni utili su Fiorentina-West Ham, finale di Conference League: da dove, come e quando vedere la partita in diretta tv e in streaming fino alle formazioni delle due squadre.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-WEST HAM

La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham si gioca all'Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca: fischio d'inizio in programma alle ore 21:00 di mercoledì 7 giugno 2023.

Per l'occasione la Fiorentina aprirà le porte dello stadio di casa Artemio Franchi per permettere ai propri tifosi di seguire la finalissima su alcuni maxischermi. Settori dedicati: Tribuna Maratona e Curva Fiesole.

DOVE VEDERE FIORENTINA-WEST HAM IN TV E STREAMING

Fiorentina-West Ham sarà visibile in diretta tv su DAZN: per vedere la partita, tramite abbonamento, sarà dunque necessario scaricare l'app ufficiale della piattaforma dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

L'alternativa per vedere Fiorentina-West Ham in tv è Sky, che trasmetterà la sfida sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e 251. La partita sarà visibile in tv anche tramite l'app di NOW, il portale che offre il meglio dei contenuti Sky previa l'acquisto del pass 'sport'.

Fiorentina-West Ham, infine, sarà visibile in tv anche in chiaro e gratis su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky.

Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà visibile da pc, smartphone o tablet sia sul sito o app di DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW e sul sito di TV8, che trasmetterà in streaming gratuitamente l'evento messo in onda dal canale tv (a sua volta, dai canali Sky).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Stefano Borghi e Manuel Pasqual il telecronista e la seconda voce di Fiorentina-West Ham su DAZN. La coppia scelta da Sky invece non è ancora stata comunicata.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire la partita anche tramite la consueta diretta testuale di GOAL che vi terrà aggiornati su quanto accadrà nella finale di Praga minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-WEST HAM

Entrambi gli allenatori, ovviamente, per la finale schiereranno il proprio undici migliore senza fare calcoli di alcun tipo. Nessuno squalificato e nessun indisponibile ad eccezione di Sirigu tra i viola e Scamacca tra gli inglesi.

Italiano, dopo la vittoria sul campo del Sassuolo nell'ultima di Serie A, nella sua Fiorentina riproporrà dal 1' Nico Gonzalez a sinistra nel classico 4-2-3-1 con Bonaventura sulla trequarti e Ikoné a destra. Davanti Cabral favorito su Jovic. In mezzo al campo con Amrabat più Mandragora di Castrovilli, in difesa Martinez Quarta è in pole per affiancare Milenkovic. Dodò e Biraghi intoccabili sulle corsie, tra i pali torna il portiere titolare Terracciano.

Stesso schieramento per il West Ham di Moyes: in attacco sarà Michail Antonio il riferimento centrale con alle spalle l'ex Milan Pasquetá. Sulle corsie pronti Benrahma, protagonista nella semifinale di andata contro l'Az, e Bowen, insidiato da Forlans. In mediana la diga è composta dal capitano Rice e da Soucek, in difesa ci sono Kehrer, l'ex Chelsea Zouma, Aguerd e Cresswell. Tra pali l'ex PSG Areola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.