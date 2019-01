Dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming

Fiorentina e Roma si giocano l'accesso alle semifinali di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming.

Al Franchi si gioca Fiorentina-Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida da dentro o fuori che deciderà la seconda semifinalista della competizione dopo il Milan.

Nell'ultimo precedente in campionato, giocato al Franchi, Fiorentina e Roma hanno pareggiato 1-1. Mentre nell'ultimo confronto in Coppa Italia sono stati i viola ad imporsi all'Olimpico per 2-0.

Chi passa il turno affronterà la vincente di Atalanta-Juventus, mentre dall'altra parte del tabellone il Milan aspetta una tra Inter e Lazio.

FIORENTINA-ROMA DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Rai 2, con collegamenti a partire dalle ore 18.00. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming grazie al servizio gratuito Rai Play, disponibile su smart tv, pc, smartphone e tablet. Per le interviste post partita l'appuntamento e su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.

FIORENTINA-ROMA DATA E ORA

La partita si giocherà mercoledì 30 gennaio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio di Fiorentina-Roma è fissato per le 18.15.