Fiorentina e Napoli si affrontano per la settima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

La settima giornata di Serie A offre uno scontro d'alta classifica: la Fiorentina di Vincenzo Italiano, protagonista di un avvio brillante di stagione, affronta il Napoli capolista capace di inanellare 6 vittorie in altrettante partite di campionato.

I viola sono reduci dal successo esterno ottenuto sul campo di Udine, mentre gli azzurri hanno superato il Cagliari al 'Maradona': Fiorentina a quota 12 punti a braccetto con la Roma al quarto posto, Napoli come detto primo della classe con 18 punti.

I partenopei però non hanno vissuto una settimana pacifica, visto quanto successo nella sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League: sconfitta per 2-3 in casa e situazione andata a complicarsi nel gruppo.

Occhi puntati su Osimhen, già arrivato a 7 reti all'attivo in stagione.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli si gioca domenica 3 ottobre 2021 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: fischio d'inizio della partita previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita tra Fiorentina e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, scaricando l'app ufficiale di DAZN su smart tv compatibili o su PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegando il televisore mediante dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION BOX.

Fiorentina-Napoli - per tutti gli abbonati DAZN - sarà visibile in streaming collegandosi al sito utilizzando un PC, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Fiorentina-Napoli affidata ad Edoardo Testoni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.